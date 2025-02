$!Denuncian corte de energía en otra primaria de Culiacán, ahora en la 10 de abril

Todas las mujeres consultadas coincidieron en que se enteraron que la institución se había quedado sin electricidad, porque sus hijas e hijos les dijeron y no por algún comunicado de la dirección.

“La Comisión dice que la SEPyC fue la que no puso a tiempo esos nuevos kilowatts que se iban a usar, y por eso nomás vino y cortó la luz”.

Alicia, mamá de un niño de primer grado, explicó que luego de que el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa instaló aires acondicionados nuevos en las aulas del plantel, la Secretaría de Educación Pública y Cultura debió de informar a la Comisión Federal de Electricidad del cambio de aparatos, cosa que no sucedió.

“Imagínate, ya llegando el tiempo del calor no se va a soportar estar encerrados, más si los niños salen a Educación Física, llegan todos acalorados, hay unos niños que tienen problemas de la piel, el sudor y por la falta de aire, sí está difícil”.

Por otra parte, Melissa, también madre de familia, manifestó que temen que durante la noche, la escuela pueda ser asaltada y roben el cableado, ya que es una situación que ocurrió durante la pandemia y podría repetirse, en medio de una crisis de violencia que está por cumplir cinco meses en Sinaloa.

“Yo paso a diario por ahí y está totalmente oscuro, yo a veces digo ‘ay, me da miedo que se roben todo’, no hay una lucecita, no hay una lamparita, está totalmente oscuro y pues sí nos da miedo que se roben el cableado y que sea el problema más grave”.

Además de las afectaciones a los menores de edad, por tres semanas de oscuridad en la escuela, las jefas del hogar se sienten impotentes, desesperadas y molestas por una omisión del Gobierno, como lo calificaron.

Al menos Blanca, que tiene a su hija en segundo grado y es una niña que requiere lentes para poder ver, esta situación la hace sentirse desmotivada.

“¿Cómo vas a mandar a tus hijos a una escuela que no tiene las condiciones necesarias para que ellos puedan aprender?”

A partir del lunes 10 de febrero y hasta el viernes 14 de febrero, madres y padres de familia mantendrán un plantón a las afueras de las instalaciones de la SEPyC en Culiacán, para que las autoridades educativas den una solución al tema, pues de acuerdo a Micaela, les habían dado hasta cuatro meses para reinstalar la electricidad.