$!Denuncian criadero insalubre de cerdos en el ejido Siete Gotas, en Culiacán

CULIACÁN._ La operación de un criadero de cerdos en condiciones insalubres, dentro del ejido Siete Gotas, fue denunciado por habitantes del poblado ubicado en la carretera a Sanalona, por la calle Alcapule, al suroeste de Culiacán. Los pobladores aseguraron que este predio se ha convertido en un foco de infección para las familias que viven en la zona, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, para que se revisen las condiciones en que se mantiene este criadero.

Explicaron que en el predio particular mantienen a varios cerdos al aire libre y los alimentan con desperdicios provenientes del Mercado de Abastos, los cuales son arrojados directamente al suelo. Esta situación, indicó uno de los vecinos, genera malos olores y una fuerte presencia de moscas debido a los restos de basura que se mantienen en la zona, lo que ha provocado temor entre los vecinos por el posible riesgo de enfermedades.





Además, señaló que el terreno donde se encuentra el criadero está en una parte elevada del poblado, por lo que cuando llueve los residuos y escurrimientos bajan hacia otras áreas donde hay viviendas. “Hay mucha mosca, hay malos olores, está en una parte alta y cuando llueve todo escurre hacia abajo y es un foco de infección muy grande, hay asentamientos humanos, hay niños pequeños y quisiéramos que nos ayudara con ese problema”, resaltaron los denunciantes. Los vecinos indicaron que ya han hablado con el propietario del predio, pero este les ha respondido que el terreno es de su propiedad y que por ello puede mantener a los animales en el lugar.

Según los denunciantes, el criadero tiene aproximadamente un año operando y actualmente afecta a varias familias que habitan en el poblado, donde existen entre 25 y 30 viviendas, aunque solo alrededor de 10 están ocupadas de forma permanente. “Hemos hablado con la persona, pero la persona pues dice que el predio es de él y que él, pues por eso los tiene ahí, pero los tiene en situación irregular, en situación, pues por demás insalubre, entonces este queremos por favor que nos ayuden con este problema para solucionar ese foco de infección”, destacaron.