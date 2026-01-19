$!Denuncian desvío de $2 millones en la UAdeO en favor de la ex rectora Sylvia Paz Díaz Camacho

“La administración de la UAdeO está declarando con ello legalmente que no existe ningún nombramiento de la doctora Silvia Paz, ni como docente de la universidad, ni tampoco como profesora de tiempo completo y lo declaró dos veces, en marzo y en diciembre de 2025”, compartió César Ojeda.

En una conferencia de prensa, Marcos César Ojeda, vocero del Movimiento UAdeO para la Defensa de la Verdadera Autonomía, explicó que la denuncia surge de una relación laboral inexistente, ya que, según documentos oficiales entregados por la propia universidad en marzo y diciembre de 2025, no existe registro, nombramiento ni expediente que acredite a Díaz Camacho como docente o profesora de tiempo completo.

Integrantes del Movimiento para la Defensa de la Autonomía de la Universidad Autónoma de Occidente presentaron una denuncia formal ante la Auditoría Superior de la Federación en contra del Rector Pedro Flores Leal y el vicerrector de Administración, José Luis Castillo Martínez, por el presunto desvío de casi 2 millones de pesos en favor de la ex rectora Sylvia Paz Díaz Camacho.

A pesar de que la administración de la UAdeO declaró legalmente la inexistencia de dichos documentos tras búsquedas exhaustivas en sus archivos, el Rector Pedro Flores declaró el pasado viernes 16 de enero a medios de comunicación que el nombramiento sí existe y fue otorgado por el Consejo Académico Universitario en 2018.

Al respecto, Alfonso Páez Álvarez, profesor de la UAdeO, calificó esta afirmación como una aberración jurídica y sostuvo que, según la Ley Orgánica, el Consejo Universitario no tiene facultades para otorgar nombramientos académicos o administrativos, ya que dicha atribución corresponde exclusivamente a la rectoría.

“No hay ninguna evidencia, ni acta, ni orden del día, ni comunicado oficial de que haya ocurrido esa sesión del Consejo Universitario que dice Pedro Flores en la que habrían otorgado el nombramiento a Silvia Paz”, señaló Páez Álvarez.

La denuncia presentada ante la ASF detalla que, durante 2024 y 2025, Díaz Camacho ha percibido beneficios económicos que incluyen un sueldo como profesora de tiempo completo, superior a los 40 mil pesos mensuales y un bono de coordinación por la Unidad de Investigaciones en Biotecnología Médica.

También, comentaron que disponía de chófer particular, con un costo aproximado de 30 mil pesos mensuales pagados por la universidad y un estímulo del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores por un monto de 30 mil 995 pesos mensuales.

César Ojeda advirtió que de sostener estas afirmaciones ante la autoridad federal, el Rector podría incurrir en el delito de falso testimonio, el cual se castiga con penas de cuatro a ocho años de prisión según el Código Penal Federal.

Finalmente, los académicos denunciaron que el área de Ciencias de la Salud, donde supuestamente labora la ex rectora, se mantiene como una sección privada custodiada por guardias, impidiendo el acceso incluso al personal de intendencia.