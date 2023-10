CULIACÁN._ Profesores de la secundaria Nueva Creación, del fraccionamiento Los Ángeles, denunciaron nepotismo y hostigamiento laboral al interior del plantel.

De acuerdo con la docente de Formación Cívica y Ética, Miguelina Guerrero, el director de la escuela, Baltazar López, ha asignado plazas a sus familiares, así como a personas que no se presentan a trabajar o que ni siquiera existen.

”Redireccionó mis horas de Formación Cívica para beneficiar a una persona que no existe, es decir, a un fantasma... en esta escuela existe un marcado nepotismo, está marcadísimo, integrado por la familia de Baltazar López”, explicó Miguelina Guerrero.

”De eso se vale ese señor para acosar, discriminar e intimidar constantemente... él se siente dueño de esta institución y siente que es dueño del personal”.

Además, la profesora acusó que en los ciclos escolares 2021-2022 y 2022-2023 la forzaron a impartir, de forma interina, clases de asignaturas a las que no fue designada ni corresponden a su perfil.

”Me obligó a impartir seis horas de la materia de Artes... he sido amenazada con aplicarme descuentos, así como discriminación”, señaló la docente.

No obstante, aseguró no ser la única víctima de estos actos, pero los demás docentes afectados no se atreven a denunciar debido a amenazas que reciben por el director del plantel.

Afirmó que autoridades de la Secretaría de Educación Pública Estatal están enteradas de este conflicto, y los exhortó a que tomen medidas al respecto.