$!Denuncian docentes opacidad y nepotismo por parte de Sylvia Paz, Rectora de la UAdeO

Nepotismo

Las acusaciones de nepotismo con la Rectora son al asegurar la entrega de espacios laborales a quienes no contaban con méritos para tenerlos y señalando que hay personas a la espera de esos puestos, directamente se mencionó que la hija de Díaz Camacho está trabajando en la UAdeO.

“En este caso era de Guasave, Diva Hadamira se le dio tiempo completo, no hace ni el año, ya para salir el Gobierno de Quirino se tuvieron dando muchos apoyos, porque ella siempre fue parte del sistema político”, externó, “asimismo, en un acto de nepotismo extendió nombramiento de directora a su hija, así como adjudicación de contratos a un yerno, hechos que describen una serie de irregularidades en la administración de la institución, que infringen gravemente la normatividad y que son objeto para quien las comete de severas sanciones”, agregaron.

Recursos

Las auditorías puntuales que solicitaron para la UAdeO son el destino de los 20 millones autorizados adicionalmente en el presupuesto 2021, el cual detallaron sería para mejorar la situación de docentes con mayor antigüedad.

Así también solicitaron que se fiscalice y explique cómo se aplicó el gasto operativo de los años 2020 y 2021, indicando que no encontraron mejoras en infraestructura o servicios como mejora del internet o equipo de trabajo, sino que luego de no usarse las instalaciones de la universidad por la pandemia, no se tuvo que pagar servicios como agua, luz o gasolina y no saben el paradero de ese recurso.

También quieren conocer por medio de la auditoría los nombramientos académicos, antigüedad y trayectoria de las personas beneficiadas en la institución en la administración de Díaz Camacho.

Por último, que los recursos autorizados en el año fiscal 2022, de 10 millones de pesos se canalicen para lo que se gestionó, que es incrementar a los profesores que tienen más derecho por responsabilidades y antigüedad, con la asignación de tiempos completos y medios tiempos.