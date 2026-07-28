$!Denuncian ‘ecocidio’ por retiro de árboles en el Parque Culiacán 87; Ayuntamiento defiende trasplante para obra inclusiva

La Regidora por el PRI, Erika Sánchez Martínez, denunció un presunto “ecocidio” por el retiro de 20 árboles en el Parque Culiacán 87 para dar paso a la construcción de una Unidad Deportiva Inclusiva, pues la intervención afecta una de las principales reservas verdes de Culiacán y carece, hasta el momento, de una justificación ambiental pública. Señaló que el Parque Culiacán 87 no debe entenderse como un terreno disponible para nuevas edificaciones, sino como una infraestructura verde estratégica cuyo valor ecológico se ha consolidado durante más de tres décadas. Explicó que los árboles con entre 20 y 30 años de antigüedad brindan servicios ambientales que no pueden sustituirse con la simple reforestación o el trasplante de ejemplares.





“Lo que ellos (el Ayuntamiento de Culiacán) quieren hacer creer que con el solo hecho de hacer un trasplante o en su defecto, talar esos árboles y sembrar nuevos, ya ves que también forma parte de una de las acciones que realiza que cuando dicen que cuando quitan un árbol siembran tres más”, criticó. “(Los ejemplares) son captura de carbono, regulación de temperatura, infiltración de agua, hábitat para fauna; de hecho, ese espacio era un ecosistema donde había una comunidad de iguanas, por ejemplo, que muy seguramente después de la intervención que se ha hecho desde el sábado pasado ya no está ahí. ¿Dónde está? ¿Cuál fue la protección que recibió todo el ecosistema en general? ¿Quién sabe?”, lamentó. Sánchez Martínez aclaró que está a favor de que el Municipio construya espacios deportivos adaptados para personas con discapacidad, pero sostuvo que existen otras áreas dentro del mismo parque donde la obra podría desarrollarse sin afectar una zona con vegetación consolidada. “Qué bueno que se esté atendiendo a esa área, pero no puede ser por encima de la protección de reservas ecológicas como la que representa el Parque 87.”, afirmó.







La Regidora aseguró que solicitó al director de Parque y Jardines, Salvador Flores Meza, conocer el expediente técnico y el dictamen de impacto ambiental que respaldan la intervención, pero indicó que no le fueron presentados. Sostuvo que la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y el Reglamento de Ecología del Municipio de Culiacán establecen la obligación de conservar los parques urbanos y que el retiro, poda o trasplante de árboles requiere autorización ambiental y una justificación técnica. Desde una perspectiva de planeación urbana, consideró que el análisis debe realizarse sobre el ecosistema completo del parque y no únicamente sobre cada árbol de manera individual, pues la pérdida de vegetación madura no puede compensarse de forma inmediata con nuevas plantaciones. “Ningún árbol puede ser retirado libremente. La poda, derribo y trasplante requiere autorización expresa de la autoridad ambiental municipal, es decir, no basta con que una dependencia federal, estatal o municipal quiera construir; debe existir autorización ambiental correspondiente y debe justificarse técnicamente la necesidad del retiro”, explicó.



