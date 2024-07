“Fuimos y no había, ningún documento, no había no nadie sabía nada. Eso nos duró tres días aproximadamente en el cuarto día que fuimos, ya nos dijeron ‘ah, lo que pasa que tú me tiene un problema y tienes una multa de 217 mil, si quieres arreglar se te puede arreglar y si no, no se va a hacer nada’”

“Primero de dónde sacamos tanto dinero, segundo de dónde sacaron que tenía el problema el medidor. Para esto la persona me dice el de tu casa tiene un problema el de tu negocio no hay ningún problema”.

El denunciante expuso que continuaron pagando su recibo normal tras haber promovido un amparo ante un Juez federal mercantil, pese a ello, el 29 de mayo, de nueva cuenta acudió personal de la CFE y cortó los cables de su medidor doméstico, alegando que sabían del amparo pero no importaba.

A las dos horas, regresaron a suspender la luz del negocio, interrumpiendo el medidor comercial del cual decían también existía el mismo problema.

“El 29 de mayo vinieron y vieron otra vez sellado y vinieron y cortaron y aun así me inventaron que también el del negocio estaba, pero eso es una represalia, nada más por el coraje que traen (...) el medidor doméstico dijeron que tenía un problema en adentro del medidor, pero obviamente no es mi problema, estaba dentro del medidor y cuando llegaron estaba sellado, si yo si hubiera estado violado, probablemente les hubiera comprado la información”.

“Ahora vamos a otra a otro punto importante esos medidores están públicos son los que me dieron, no tienen ninguna protección, cualquier persona que te quiera molestar, que te quiera hacer daño, viene los modifica o hace lo que ellos quieran porque ellos son los que tienen el poder de quitar y poner, nosotros no”.

A más de un mes del suceso, Domingo comenta que la CFE ha hecho caso omiso al amparo emitido por el Juez federal en el que resolvió se reconecte el servicio de electricidad.

“Se llevó con el Juez federal en Mazatlán, estas personas de la Comisión declararon que era incompetente (...) así se la han llevado de cierta forma, para decir algunos trabajadores dicen ya está reconectado, pero te metes al sistema de la Comisión y resulta que no está conectado, entonces son dimes y diretes de la Comisión Federal para que ellos sigan avanzando en el tiempo y nos sigan manteniendo sin el servicio”.