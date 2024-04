CULIACÁN._ Estudiantes y profesores de la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizaron una manifestación para denunciar un presunto acoso y discriminación por parte de profesores de distintas asignaturas hacia compañeros y compañeras de la comunidad LGTBQ.

Señalan a por lo menos ocho profesores de discriminar, acosar y hostigar a estudiantes solo por su orientación sexual todo esto en conocimiento de la directora de la unidad académica así como de su personal administrativo, quienes a su vez, indican, han desplegado acciones en favor de los acusados.

Ante ello, Luna, mujer trans y estudiante de la facultad mencionó que ella misma sufrió una negación de su identidad por una profesora quien utilizaba de manera recurrente pronombres masculinos, a pesar de que ella pidió no ser llamada así.

“A mí me tocó el semestre pasado, una maestra que insistía en decirme con el nombre que no me gustaba y recalcaba como que, como yo soy una mujer trans y siempre lo digo al principio de semestre para que no haya confusiones, entonces ella siempre decía: el compañero, el muchachito recalcaba para no decirme de ella”.

También explicó que la movilización del día de hoy, es en defensa de una compañera trans, también estudiante de la facultad que requirió cambiar el horario de su clase, alterando su rutina ya que era hostigada frecuentemente por un profesor.

“Estamos aquí para manifestarnos porque hay una compañera de aquí de la escuela que fue hostigada por este maestro y se le negó su propia identidad y su nombre, cuando a principio de semestre siempre nos piden que digamos el nombre con el que nos gusta que nos digan”.

“Ese maestro obviamente excede los límites con ella porque sabe que es trans y que es vulnerable a parte y ha estado en todo el salón utilizando como la presión de todo el salón para que ella se sienta más hostigada todavía y tenga que defenderse por su cuenta propia cuando es su identidad de lo que estamos hablando”, expuso.

“Ella ahorita lo que tiene que hacer, para no ir con ese maestro tiene que asistir en la mañana”.

A la manifestación también asistió personal docente en apoyo a los señalamientos, entre ellos estuvo Kenia Margarita Ponce Peña, profesora de la unidad, quien destacó que a pesar de que la dirección tiene conocimiento sobre lo ocurrido estos han revictimizado a los estudiantes y operado a favor de los maestros señalados.

“Tenemos quejas por parte de estudiantes, sobre todo estudiantes trans que han pedido que se le retiren a ciertos maestros que ya tienen tiempo hostigando les la clase es dirigida hacia ellos en específico, pues de una manera fóbica pues la administración que en este caso es la directora tiene conocimiento de esto”.

“Lejos de ayudarles fueron y expusieron al maestro agresor, del cual ya hay quejas y firmas por parte de estudiantes, fueron lo expusieron al grupo diciéndoles que el maestro se iba a defender con todo y bueno”, señaló.

Asimismo, expuso que desde el Centro de Políticas de Género de la propia Universidad no han podido recibir ayuda debido a lo complicado que era recopilar los datos necesarios para realizar la queja.

“Sabemos que como estudiante hay unas personas que sí te van a apoyar y hay otras personas que se van a reservar, entonces por esa razón es que nosotros pues como docentes, aquí hay más docentes que apoyamos la diversidad y que respetamos sobre todo la diversidad y que no estamos dispuestos a solapar a una administración a directivos que deciden tener escondidos a esos docentes para protegerlos”, expresó.

A su vez, apoyada por el profesor Luis Rey Salazar expuso, que han interpuesto denuncias ante la Fiscalía contra docentes que la han intimidado por sus acciones a favor de sus alumnos y alumnas.

Por su parte, la profesora Josefina externó que fue agredida físicamente, hostigada y amenazada por ir en contra de la intimidación hacia los alumnos que denunciaban los actos discriminatorios.

“Lejos de ayudar o lejos de querer solucionar las problemáticas que los alumnos manifiestan e igualmente nosotros como docentes, pues tratan de intimidar sí, para que no se para que no se lleven a cabo denuncias para que los alumnos se amedrenten y no puedan alzar la voz, no puedan dar seguimiento a sus quejas y eso es algo muy grave”.

“Aquí mismo hay alumnos que han sido acosados, que han sido hostigados por maestros, que han sido discriminados por su orientación sexual y la dirección está al tanto y no ha hecho nada, al contrario les han dicho que esto les puede ocasionar problemas”, dijo.

Expresaron que, como facultad de psicología las prioridades tendrían que ser encaminadas a respetar la diversidad sexual, de ideas y el cuidado de la salud mental, sin embargo, anotaron que desde la administración también se ha incurrido en recortar temas relevantes del plan de estudio en temas como neurociencia y diversidad sexual.

“¿Qué pasa con el plan de estudios?, dónde están los temas que son relevantes como neurociencias diversidad sexual y otras tantas cosas lo eliminaron del plan de estudios nada más porque sí recortan los planes de estudio, contratan a personal que no está capacitado únicamente porque militan en el Partido Sinaloense”, señaló.

“Necesitamos que haya libertad por parte de las personas, porque la Universidad principalmente en un centro de ideas de discusión de distintas formas de pensar y eso actualmente no es, estamos en algo, no sé, parece más una cárcel esto”, enfatizó el profesor Rey Salazar.