$!Denuncian falta de alumbrado público en cruce que será intervenido en el Centro, en Culiacán

A pesar de la inminente intervención municipal en el cruce de las calles Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio, en el centro de Culiacán, la zona presenta un riesgo constante debido a la falta de iluminación funcional, según residentes y personas que laboran cerca del punto criticaron que los focos de las lámparas instaladas en el área no prenden, dejando el sitio oscuro durante la noche.

El peligro se intensifica al caer la noche, pese a que se trata de una zona con antros donde la gente en estado de ebriedad no tiene precaución y el problema de la falta de iluminación persiste, ya que un guardia llamado José señaló que las lámparas están en su lugar, pero no hay luz.

“Estos focos no prenden, realmente no tenemos luz”, señaló José, un guardia que labora en la zona.

Al no tener iluminación, también compartió que solo la luz de negocios cercanos evita la oscuridad total y la zona se percibe como conflictiva y peligrosa de noche.