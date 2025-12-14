$!Denuncian falta de alumbrado público en cruce que será intervenido en el Centro, en Culiacán

A pesar de la inminente intervención municipal en el cruce de las calles Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio, en el centro de Culiacán, la zona presenta un riesgo constante debido a la falta de iluminación funcional, según residentes y personas que laboran cerca del punto criticaron que los focos de las lámparas instaladas en el área no prenden, dejando el sitio oscuro durante la noche.
El peligro se intensifica al caer la noche, pese a que se trata de una zona con antros donde la gente en estado de ebriedad no tiene precaución y el problema de la falta de iluminación persiste, ya que un guardia llamado José señaló que las lámparas están en su lugar, pero no hay luz.
“Estos focos no prenden, realmente no tenemos luz”, señaló José, un guardia que labora en la zona.
Al no tener iluminación, también compartió que solo la luz de negocios cercanos evita la oscuridad total y la zona se percibe como conflictiva y peligrosa de noche.
En horas pico en la entrada y salida de clases, el área se convierte en un desastre de carros, lo que subraya la necesidad de ordenamiento del espacio público para reducir riesgos y facilitar desplazamientos seguros.
“Aquí se llena machín entre semana, es un caos de carros y de gente también, que vienen por sus hijos”, compartió.
Otro de los temas que se denunciaron es que en el lugar hay bares o antros, por lo que es común observar conductores alcoholizados.
“Se me hace muy peligroso para los que andan en la noche porque hay dos, tres, antros por aquí y ya pedo no los miras”, agregó.
El Ayuntamiento de Culiacán anunció que los trabajos de intervención en el crucero implicarán cierres temporales y parciales a la circulación en la zona, incluyendo el ingreso al puente Juan de Dios Bátiz desde Rafael Buelna y la intervención, que comenzaría a partir de mañana.
Los trabajos se centrarán en hacer los cruces más claros, seguros y accesibles, no obstante, la información oficial publicada no menciona directamente la rehabilitación de los postes de luz ni de la iluminación urbana.
Según estudios del Instituto Municipal de Planeación, este cruce de Rafael Buelna y Vicente Riva Palacio es identificado como un punto prioritario debido a su alto flujo peatonal y vehicular, pues diariamente pasan por la zona más de 9 mil estudiantes de diversos niveles educativos y en el lugar hay 31 negocios que generan más de mil empleos.
Los trabajos se realizarán desde este domingo y hasta el jueves 18 de diciembre, con inversión es impulsada por el Ayuntamiento de Culiacán y tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial, principalmente a través de la aplicación de pintura urbana orientada a proteger a los peatones.