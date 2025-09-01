Denuncian falta de docentes en un preescolar de Culiacán

Madres y padres de familia del preescolar Doctor José Mariano Carlón López, en Culiacán, denunciaron que los infantes del segundo grado no tienen docente.

Pese a que este lunes más de 586 mil niñas y niños regresaron a las aulas, en este plantel de Urbivilla del Prado, los infantes fueron regresados a sus casas, ante la ausencia.

A través de un video difundido en redes sociales, las familias externaron su molestia.

“Estamos teniendo un problema con los niños del salón segundo C, porque no hay ninguna maestra que nos pueda apoyar, nos comentaron ahorita que nos vamos a ir a nuestras casas con todo y niño” señaló uno de los papás”.

“Imagínese, la ilusión que tienen los niños para entrar a la escuela y que no haya maestro, ¿cómo puede ser eso posible?”.

En ese sentido, otra de las madres de familia expuso que desde febrero están pasando por esta situación, ya que la anterior maestra había dejado el plantel desde febrero.

“El ciclo pasado, lo pasaron sin maestro, ahora pensamos que este ciclo iba a empezar maestro nuevo, queremos que solucionen”.

Llamaron a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa a que dé una respuesta urgente a la comunidad educativa.