Denuncian falta de equipo para identificar cadáveres en Sinaloa

La falta de equipo especializado para la identificación de cadáveres localizados en fosas clandestinas continúa siendo una de las principales limitantes en Sinaloa, denunció María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras, quien señaló que el Gobierno del Estado no ha adquirido un aparato necesario para realizar estos procesos.

“No se ha podido comprar el aparato que vale como 3, 4 millones de pesos y pues no alcanza para comprar ese aparato. Lo que queremos es que empiecen a identificar el Centro de Resguardo porque si no, ¿qué caso tiene sacar y volver a desaparecer otra vez?”, expresó.

La buscadora indicó que, ante las condiciones de inseguridad y los riesgos detectados en campo, las jornadas de localización de personas desaparecidas se han reducido de manera considerable durante los últimos meses.

“Pues nosotros las bajamos un 90 por ciento casi, porque una el peligro, otra pues hay bombas a veces escondidas entre la maleza y no queremos exponernos, la verdad”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, aunque continúan apareciendo cuerpos en distintos puntos del Estado, estos corresponden en su mayoría a hechos recientes, mientras que los casos de larga data permanecen sin atención.

“Sí, se reducen, se reducen bastante, pero nosotros, y como lo he dicho siempre, ahorita donde vayas, los están tirando, los dejan en lugares visibles, donde pueden encontrarlos, pero a los de larga data quién los busca, o sea, nadie los busca, nadie se preocupa”, manifestó.

La activista reiteró que la identificación de restos es una de las demandas centrales de los colectivos, pues sin ese proceso las familias no pueden acceder a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.