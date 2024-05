Desde que arrancó el ciclo escolar 2023-2024, la secundaria general “La Reforma”, ubicada en la localidad con el mismo nombre en el municipio de Angostura, tiene una vacante en el cargo de trabajo social que las autoridades de educación estatal no han cubierto. A esta carencia de personal, en febrero se sumó una vacante en la administración de la biblioteca, que tampoco ha sido ocupada.

La directora del plantel, Aidé Castro Santos, comentó que pese a haber buscado en repetidas ocasiones el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para cubrir ambos puestos, las atenciones han sido deficientes o nulas, sin apoyarles a resolver el problema.

“En el mes de febrero llevé un documento a la Secretaría (SEP) a que me lo recibieran por el caso, la jefa del departamento lo lleva al de servicios administrativos, y pues hasta ahí está, el licenciado este no resuelve nada, ya tiene febrero, marzo, abril, mayo”, detalló Castro Santos.

“Nosotros llevamos toda la documentación, una propuesta de quién podría cubrir, lo llevamos todo a la SEP, y en la SEP nos dicen “maestra, es que de ahí de servicios administrativos no nos permiten hacer ningún trámite para cubrir ese recurso”, explicó la directora de la secundaria.

Las vacantes, dijo, implican mucha carga laboral puesto que el plantel alberga a alrededor de 300 estudiantes, por lo que tanto ella como directora, así como la subdirección e incluso los prefectos de la escuela tiene que cumplir dobles funciones para dar atención a las necesidades de los estudiantes.

Debido a la alta carga laboral y exigencia que conlleva ocupar dos roles a la vez, en ocasiones no pueden brindar el mejor servicio al alumnado, situación que ya ha generado molestia en los padres de familia.

“La presión de los padres de familia es mucha, porque por ejemplo, cualquier padre de familia que va a hacer un justificante para su hijo, obviamente eso es trabajo de la trabajadora social, entonces no tenemos. Claro que se les da el servicio, pero no tan bien como si nosotros tuviéramos a esa persona”, dijo.

“Los padres van y, cada vez que van a sacar un justificante, y pues a diario hay papás solicitando justificantes, porque pues los niños se enferman, si tenemos más de 300 alumnos, obviamente que vamos a tener cuatro, cinco, seis, siete, ocho niños enfermos todos los días. O que si algún niño se siente mal, pues ahí andamos viendo quién tiene el número, cómo le llamamos, y todo eso es trabajo de trabajo social”.

“Como no tenemos una persona, también, encargada de biblioteca, pues también tienen restringida el área de biblioteca desde el mes de febrero. Y los niños “no podemos pedir libros, no podemos usar los libros”, porque no tenemos a la persona otra vez encargada de ahí”.

Acusó una desatención de personal administrativo de la SEP y llegó al punto de que acudió a las oficinas de la dependencia para pedir soluciones, pero la persona con la que ha tenido comunicación la evadió.

La gravedad del asunto, según la directora, escaló a que los padres de familia advirtieron con que, de no cubrirse las dos vacantes a la brevedad, bloquearán las instalaciones del plantel a modo de protesta.

“Ayer tuve padres de familia quejándose de la situación, entonces los papás me dijeron que iban a hacer bloqueos intermitentes, y que si para esta semana, que es la única que dan de plazo, pero si esta semana no se resuelve, a partir del lunes se va a tomar la escuela por los padres y pues se va a cerrar, porque eso es lo que dijeron los padres”, manifestó Aidé Castro.

“Porque primero era una y ahora son dos plazas las que no han cubierto. Son dos casos, uno que viene del mes de agosto que es el de trabajo social, y el otro caso es una plaza administrativa y que está corriendo a partir del mes de febrero”, señaló.