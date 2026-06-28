Denuncian Federación de Abogados de Sinaloa parálisis en sede penal de Guasave

La Federación de Abogados de Sinaloa denunció que, pese a estar técnicamente terminada desde hace casi tres años, la sede penal de la zona centro-norte en Guasave se mantiene inoperante.

Julio Alfonso Castro López, presidente de la FAS, compartió que la infraestructura, diseñada para albergar juzgados y agencias del Ministerio Público, no ha podido entrar en funciones debido a la ausencia de conexiones hidráulicas y sanitarias elementales.

“Es para el beneficio de la justicia, de la zona de Guasave, y no se eche a andar esa sede penal de la zona centro-norte”, compartió Castro López.

Para el gremio de litigantes, resulta incomprensible que el inmueble no haya sido entregado bajo el argumento de la falta de servicios básicos, especialmente cuando a escasos metros se ubica la fiscalía especializada para la mujer.

Los abogados señalaron que bastaría con realizar las gestiones necesarias para conectar el nuevo edificio a la red de agua potable y drenaje que ya opera en la zona.

“El gobierno del Estado técnicamente creemos y estamos seguros que no les interesa porque ya han sido muchas las ocasiones que hemos solicitado que se echen a dar ese inmueble”, informó.

Esta parálisis administrativa afecta directamente a los habitantes de los municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva, quienes ven obstaculizado su derecho a una justicia por el desinterés de las autoridades estatales en concluir estos detalles de obra.

El problema de infraestructura en Guasave es solo una parte de una crisis más profunda en el sistema judicial del estado.

Los representantes legales advirtieron que existe un déficit crítico de funcionarios públicos, incluyendo jueces de control, secretarios, actuarios y agentes del Ministerio Público en las áreas civil, familiar y oral.

A esta falta de capital humano se suman decisiones logísticas cuestionables, como la ubicación de la Vicefiscalía de la Zona Centro en Culiacán.

Según el presidente de la federación, dicho inmueble se encuentra en un área de difícil acceso, carece de estacionamiento suficiente y no cuenta con rutas de transporte público claras que faciliten la llegada de los ciudadanos.

Finalmente, la organización detalló que las instalaciones actuales para la integración de carpetas de investigación son inadecuadas, con espacios tan reducidos que dificultan la labor de los agentes y la atención digna a las víctimas de delitos.