$!Denuncian foco de infección en El Barrio: basurero clandestino acumula hasta restos de animales

CULIACÁN._ Vecinos de la colonia El Barrio han levantado la voz para denunciar la existencia de un basurero clandestino que se ha convertido en un foco de infección al sur de la ciudad.
De acuerdo con uno de los denunciantes, el tiradero se ubica específicamente por la calle Capule, en la ruta hacia el sur entrando por la carretera Sanalona.
“Tiran animales muertos, desechos de animales de abasto de algún lugar donde sacrifican animales; tiran para allá los restos y es un foco de infección tremendo”, señaló.
De acuerdo con las acusaciones ciudadanas, el sitio no solo acumula desechos domésticos, sino que es utilizado para depositar animales muertos y restos orgánicos provenientes de rastros o lugares de sacrificio.
Los habitantes de la zona aseguran que este problema no es reciente, sino que el tiradero tiene años operando en la impunidad sin que las autoridades intervengan.
La situación afecta a diversas familias y viviendas ubicadas en el transcurso y las inmediaciones de la zona afectada, quienes deben convivir diariamente con los olores fétidos y los riesgos sanitarios que emanan del lugar.
Hasta el momento, el paso constante de personas por la zona se ve afectado por la acumulación de basura, por lo que los vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales y sanitarias para que se limpie el área y se sancione a quienes utilizan este espacio como vertedero de desechos animales.