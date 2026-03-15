$!Denuncian foco de infección en El Barrio: basurero clandestino acumula hasta restos de animales

CULIACÁN._ Vecinos de la colonia El Barrio han levantado la voz para denunciar la existencia de un basurero clandestino que se ha convertido en un foco de infección al sur de la ciudad.

De acuerdo con uno de los denunciantes, el tiradero se ubica específicamente por la calle Capule, en la ruta hacia el sur entrando por la carretera Sanalona.

“Tiran animales muertos, desechos de animales de abasto de algún lugar donde sacrifican animales; tiran para allá los restos y es un foco de infección tremendo”, señaló.