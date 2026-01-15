$!Denuncian fuga de agua en la colonia Montebello, en Culiacán

Una fuga de agua potable se registra desde la madrugada de este jueves en la colonia Montebello, al norte de Culiacán, que ha provocado el desperdicio continuo del recurso en la vía pública, denunciaron vecinos del sector.

De acuerdo con un reporte ciudadano que llegó a Noroeste, la fuga se localiza sobre la calle Montebello, entre la Avenida Monte Casino y la Avenida Monte Cárpatos, donde el agua corre de manera constante sobre el pavimento.