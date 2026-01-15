$!Denuncian fuga de agua en la colonia Montebello, en Culiacán

Una fuga de agua potable se registra desde la madrugada de este jueves en la colonia Montebello, al norte de Culiacán, que ha provocado el desperdicio continuo del recurso en la vía pública, denunciaron vecinos del sector.
De acuerdo con un reporte ciudadano que llegó a Noroeste, la fuga se localiza sobre la calle Montebello, entre la Avenida Monte Casino y la Avenida Monte Cárpatos, donde el agua corre de manera constante sobre el pavimento.
Vecinos de la zona señalaron que el problema inició durante la madrugada y que, pese al paso de las horas, no se ha observado la presencia de personal para atender la situación, por lo que hicieron un llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para que acuda a reparar la avería.
El desperdicio de agua comienza a generar encharcamientos que podrían afectar la circulación vehicular y a peatones, por lo que urgieron a una pronta solución.