$!Denuncian incumplimiento de Rocha para aclarar los descuentos por reingeniería financiera a los jubilados de la UAS

Trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, denunciaron incumplimiento del Gobernador Rubén Rocha Moya para revisar la situación de la reingeniería financiera de la Casa Rosalina.
Guillermo Sandoval, uno de los trabajadores afectados, señaló que fue a finales del año pasado que el Mandatario estatal se comprometió a examinar la situación.
“Aquí el Gobierno del Estado nos debe una plática. Él quedó en diciembre de platicar con el Subsecretario de Educación Superior para que los descuentos no se dieran en el mes de enero. Él quedó formalmente comprometido y no hemos sabido nada de esa intervención o esa gestión por parte del Gobernador”.
El descuento del 20 por ciento en sus pagos comenzó a aplicarse desde el 15 de enero y aún no tienen resolución.
“No es cierto que la nómina de jubilados de los trabajadores académicos administrativos es el problema de la Universidad, es falta de financiamiento por parte de la Federación y el Gobierno del Estado y falta de esta transparencia en el uso de los recursos.”.
Los jubilados están convocando una concentración estatal de jubilados para después de las vacaciones de Semana Santa en el Palacio de Gobierno para continuar con la exigencia.