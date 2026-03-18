$!Denuncian incumplimiento de Rocha para aclarar los descuentos por reingeniería financiera a los jubilados de la UAS

Trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, denunciaron incumplimiento del Gobernador Rubén Rocha Moya para revisar la situación de la reingeniería financiera de la Casa Rosalina.

Guillermo Sandoval, uno de los trabajadores afectados, señaló que fue a finales del año pasado que el Mandatario estatal se comprometió a examinar la situación.

“Aquí el Gobierno del Estado nos debe una plática. Él quedó en diciembre de platicar con el Subsecretario de Educación Superior para que los descuentos no se dieran en el mes de enero. Él quedó formalmente comprometido y no hemos sabido nada de esa intervención o esa gestión por parte del Gobernador”.