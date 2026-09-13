Denuncian intento de desaparición contra la buscadora Yodeli Benítez en Sinaloa

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente ante el intento de desaparición forzada en Culiacán cometido en contra de Yodeli Benítez, fundadora del colectivo de búsqueda “¿Dónde están?” y madre de Paúl Jacobo Benítez, desaparecido desde el 30 de marzo de 2025. De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron el domingo 6 de septiembre, aproximadamente a las 15:00 horas, cuando “sujetos trataron de subirla por la fuerza a una camioneta mientras se encontraba acompañada de dos de sus hijos”. Sin embargo, se especificó que la agresión no se consumó debido a la resistencia que la defensora logró ejercer en ese momento.



Demandas de protección e investigación al Estado mexicano Ante este hecho, la Red dirigió un pliego de exigencias a las autoridades federales y estatales. En primer lugar, exigió garantizar de manera inmediata la protección integral de Yodeli Benítez, de sus hijos y de las integrantes del colectivo “¿Dónde están?”, así como llevar a cabo “una investigación exhaustiva, independiente y con perspectiva de género sobre este intento de desaparición forzada, que asegure la sanción a los responsables materiales e intelectuales”. La organización también señaló que lo sucedido constituye una grave violación a los derechos humanos, que se inscribe en un contexto de intensificación de agresiones contra mujeres defensoras y colectivos de búsqueda en el estado. “Alertamos sobre el patrón de hostigamiento y violencia que enfrentan las defensoras y colectivos de búsqueda en la entidad, lo cual requiere medidas urgentes de prevención y protección”. Por este motivo, se reiteró “la obligación del Estado de reconocer la labor de las personas buscadoras como defensa legítima de derechos humanos y de garantizar condiciones seguras para su ejercicio”.