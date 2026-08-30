$!Denuncian madres buscadoras discriminación y revictimización de autoridades y sociedad en Sinaloa

CULIACÁN._ En Sinaloa, las madres buscadoras no solo enfrentan la ausencia de sus hijos, sino también la discriminación y revictimización de servidores públicos y sociedad, denunció Reynaldа Pulido Chavira, fundadora de Madres en Lucha por su Regreso a Casa, quien busca a su hijo Ernesto Pulido desde 2020.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Pulido Chavira señaló que las familias de personas desaparecidas reciben un trato desigual por parte de las instituciones, situación que, dijo, termina profundizando el abandono que enfrentan.

“Somos familias completas, cada uno tiene un desaparecido. Entonces dices tú: ¿por qué a nosotras solas?”, cuestionó.

La buscadora sostuvo que la división que existe entre colectivos no necesariamente surge de las propias familias, sino de la manera en que servidores públicos atienden a unas víctimas y dejan fuera a otras.