$!Denuncian madres buscadoras discriminación y revictimización de autoridades y sociedad en Sinaloa

CULIACÁN._ En Sinaloa, las madres buscadoras no solo enfrentan la ausencia de sus hijos, sino también la discriminación y revictimización de servidores públicos y sociedad, denunció Reynaldа Pulido Chavira, fundadora de Madres en Lucha por su Regreso a Casa, quien busca a su hijo Ernesto Pulido desde 2020.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Pulido Chavira señaló que las familias de personas desaparecidas reciben un trato desigual por parte de las instituciones, situación que, dijo, termina profundizando el abandono que enfrentan.
“Somos familias completas, cada uno tiene un desaparecido. Entonces dices tú: ¿por qué a nosotras solas?”, cuestionó.
La buscadora sostuvo que la división que existe entre colectivos no necesariamente surge de las propias familias, sino de la manera en que servidores públicos atienden a unas víctimas y dejan fuera a otras.
Explicó que mientras algunos grupos reciben acompañamiento institucional, otras familias no son convocadas ni cuentan con apoyo básico para participar en movilizaciones, pese a encontrarse en la misma condición de víctimas indirectas de desaparición.
“¿Por qué no hay el mismo trato?”, reclamó, al cuestionar también la ausencia de instituciones como Derechos Humanos y organismos de protección para periodistas y activistas durante las movilizaciones.
Pulido Chavira llamó además a visibilizar las desapariciones que ocurren fuera de Culiacán, particularmente en sindicaturas y comunidades donde las familias enfrentan mayores dificultades para trasladarse y participar en protestas.
“Todos se enfocan en Culiacán, en Culiacán, en Culiacán, cuando desgraciadamente no es así”, señaló.
La fundadora de Madres en Lucha relató que incluso ha recibido solicitudes de apoyo de familias de otros estados y de personas migrantes, lo que, dijo, evidencia que las víctimas se encuentran prácticamente solas en su búsqueda.