$!Denuncian maltrato animal en obra del Gobierno de Culiacán; casi entierran una perrita viva

La Fundación Balto y Togo denunció un presunto caso de maltrato animal en medio de trabajos de obra pública a cargo del Ayuntamiento de Culiacán.

En redes sociales, la asociación de protección animal expuso que una perrita anciana de la raza chihuahua cayó en medio de los escombros y la tierra, y el personal que controlaba la maquinaria continuó sus labores y casi la enterraban viva.