Culiacán
Denuncian maltrato animal en obra del Gobierno de Culiacán; casi entierran una perrita viva

El hecho reclamado habría sido durante trabajos de dragado de un arroyo en la colonia Progreso
Noroeste/Redacción
10/09/2025 20:40
La Fundación Balto y Togo denunció un presunto caso de maltrato animal en medio de trabajos de obra pública a cargo del Ayuntamiento de Culiacán.

En redes sociales, la asociación de protección animal expuso que una perrita anciana de la raza chihuahua cayó en medio de los escombros y la tierra, y el personal que controlaba la maquinaria continuó sus labores y casi la enterraban viva.

Vecinos captaron el momento y sacaron auxiliaron a la perrita para salir de los escombros. Luego, la fundación informó que la llevaron a una clínica veterinaria.

