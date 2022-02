Denuncian manejo irregular de contratos Insabi en el Issste; contratan inexpertos y administrativos

El hospital regional del Issste se negó a mantener contratos del Instituto de Salud para el Bienestar para 17 médicos y 17 enfermeros y en su lugar dio espacio a jóvenes inexpertos para atender área de pacientes infectados por el Covid-19 o que realizan actividades administrativas.

Uno de los médicos afectados denunció, de manera anónima, que los cambios se dieron para beneficiar a jóvenes allegados al Subdirector de Issste, José Candelario Bátiz Beltrán.

“Lo que pasa es que nosotros cumplimos un contrato de seis meses, el cual se está renovando mientras la pandemia sigue; éste contrato es el que sacó gobierno, el contrato por parte del Insabi, se supone que mientras la pandemia siga, gobierno sigue dando subsidios, apoyos, a los hospitales para que esté recontratando al personal, personal que está expuesto al área de Covid, a los que se les da la prioridad a “, dijo el médico denunciante.

“Y pues nosotros, las inconformidades empezaron cuando se nos negó ya ese contrato, el 31 de diciembre fue cuando ya que el contrato expiró y se supone que si la pandemia sigue, debería seguir; no se nos habló, no se nos recontrató, pero a personal, a otro tipo de personal que estaba ahí, sí se les recontrató, por parte del Insabi. Supuestamente esa gente que entró al área de Covid, no tiene nada qué ver, se recontrató a algunos que sí entran, pero hay otros que no entran, que están en el área de papelería, están cumpliendo otras funciones que tienen qué ver, ajenas a esto que está pasando”.

Este tipo de gente, agregó el denunciante, está trabajando en el área administrativa.

“... son mismos médicos que fueron de nosotros, mismos médicos internos que nosotros mandamos, que fueron pasantes y como hicieron una amistad ahí con el director, pues les dieron un beneficio”, recalcó.

“En el área de Covid hay pacientes graves, hay pacientes que se tienen que intubar, pacientes que se les ponen cateter centrales y todo eso no lo hacen ellos, ¿por qué?, porque no están en el área de Covid, no tienen dos años en el área de Covid, y además ni siquiera entran al área de Covid, y tienen contrato de Insabi, se les paga para eso”.

Lamentó que siempre ha habido “esos chanchuyes”, pero nadie se queja y nadie dice nada.

El médico dijo que después de que fueron recortados, les llamaron de la delegación del Issste, porque el Insabi solicitó apoyo de médicos para otras unidades del estado.

“Que requieren médicos, entonces el hospital lo que hizo es que a todos estos que sacaron,

ahorita sí nos están ofreciendo, los están tomando en cuenta, pero están ofreciendo contratos, pero ya en Quilá, en Badiraguato, en San Ignacio”, explicó.

“Nosotros teníamos contratos ahí en el área de Covid, no nos dieron prioridad y les dieron prioridad a gente nueva, gente que no tiene nada qué ver con el área”.

En el área Covid-19 del Issste, según detalló el entrevistado, se estabilizan a pacientes que llegan graves, que vienen con desaturaciones con oxigenación entre 60 y 70, que requieren proceso de saturación, que necesitan catéteres centrales o pinchar algún pulmón para sacarles líquido o hasta reanimar al paciente que llega a caer en paro cardiaco.