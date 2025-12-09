Denuncian padres de familia que viven bajo bombazos y disparos en Escuinapa

CULIACÁN.- Escuinapenses denuncian que están atemorizados ya que desde el pasado domingo viven entre detonaciones de explosivos.

Incluso afirman que viven como en la guerra.

Esto es la guerra, señalan vecinos de la colonia El Roblito, en Escuinapa, que desde el domingo viven entre detonaciones de explosivos.

En mensajes que han llegado al noticiero Noroeste, indicaron que este martes las escuelas que están entre las colonias El Roblito, Francisco I. Madero y Pueblo Nuevo suspendieron clases ante la llegada de padres de familia por sus hijos que temen por la ola de violencia.

“Ya tienen días, el domingo en la noche empezaron a echar bombas en las casas (cerca) y ahorita (martes 9 por la mañana) otra vez, no lo iba a mandar a la escuela... Estábamos almorzando cuando otra vez, la niña pegó un grito despavorido”, señaló un padre de familia.

Se escuchan balazos por diversos lugares, es una situación difícil la que viven, pues temen que un artefacto explosivo detone en un domicilio, pues caen demasiado cerca de zona poblada, indicaron.

“Ya has de cuenta que estamos en la guerra.... Suenan (bombas) en el día, ahí vemos el aparato (dron) la gente no duerme en su casa, se va a otro lado”, denunció con voz quebrantada una vecina de la colonia El Roblito.

Las bombas parecen de gran tamaño, pues desde lejos se pueden observar hongos de humo de gran altura, mientras las casas de kilómetros a la redonda se cimbran y el miedo se siente.

Esto se acrecentó tras dos decomisos importantes de explosivos y arsenales hace unos días en este municipio.

Esperan que las autoridades intervengan y paren esta ola de violencia.