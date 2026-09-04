Denuncian padres de familia seis meses sin intendente en escuela de Tierra y Libertad

La escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la comunidad Tierra y Libertad, en la sindicatura de Quilá, tiene alrededor de seis meses sin personal de intendencia, por lo que padres y madres de familia han tenido que participar en las labores de limpieza del plantel.

De acuerdo con las familias, ante la falta de un trabajador asignado, algunas madres de familia acuden de manera periódica a realizar labores de limpieza para mantener en condiciones adecuadas las instalaciones escolares.

Además, los propios padres de familia han considerado aportar recursos económicos para contratar a una persona que se encargue temporalmente de estas tareas.

Las familias señalaron que han acudido en repetidas ocasiones a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) para solicitar la asignación de un nuevo intendente. Sin embargo, indicaron que la respuesta que han recibido es que deberán esperar a que se autorice y asigne personal para cubrir.

Los padres y madres de familia manifestaron que han insistido en la solicitud debido al tiempo que ha transcurrido sin que el plantel cuente con personal de limpieza.

“Nos dijeron que esperáramos pero no se nos hace justo, tenemos rato esperando” expresaron solicitando respuesta.

Comentaron que, están considerando realizar un cierre de la escuela como medida de protesta, con el objetivo de solicitar que se asigne personal al plantel.