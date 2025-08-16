$!Denuncian pesca ilegal en la presa Sanalona durante veda; acusan falta de inspección

CULIACÁN._ En la presa Sanalona, en Culiacán, pescadores denunciaron que durante el periodo de veda se ha intensificado la pesca ilegal, lo que afecta directamente la reproducción de especies y pone en riesgo la actividad económica de quienes dependen de esta práctica de manera regulada. Durante la entrega de pescados alevines en el embalse, Genovevo Aispuro, uno de los afectados, señaló que este año la problemática ha sido más grave, pues mientras algunos cumplen con levantar sus lanchas y suspender labores, otros continúan capturando sin restricción.

“Hay un problema aquí en esta presa, si las autoridades nos ayudaran a combatir que hay mucha gente trabajando ahorita en tiempo de veda y eso nos perjudica mucho porque capturan mucho pescado que se podría reproducir para en tiempo de que empezáramos a trabajar”, expresó. De acuerdo con Aispuro, la ausencia de inspectores por parte del Gobierno del Estado ha permitido que persista esta práctica. Indicó que los propios pescadores de la comunidad han intentado dialogar con quienes incumplen la veda, pero las confrontaciones suelen terminar en discusiones sin resultados.

“Va uno [a denunciar y dicen que] no pueden venir, que no hay elementos que vengan a inspeccionar. Tenemos ese gran problema aquí”, aseguró. “El Gobierno del Estado no nos manda inspectores y la gente de aquí de la comunidad, los pescadores, nos metemos a veces. Primero, hablamos con la gente, a veces la gente se molesta, se hace uno de palabras y no hacen caso. Ellos siguen”.