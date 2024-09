CULIACÁN._ Una militante del Partido Acción Nacional denunció por violencia de género a la dirigente estatal del partido albiazul, Roxana Rubio Valdez, ya que presuntamente le impidieron contender por un cargo de elección popular.

Itzel Cházaro Zamudio, consejera estatal del PAN, presentó la querella ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en julio del 2023, pero acusó que no hay sentencia después de un año.

“Es una lástima que, hasta el momento, después de un año y un mes, no tengamos sentencia. Pero también es importante animar a otras mujeres y a otras personas, en general, de que cada vez que se violenten los derechos políticos, pues las autoridades están ahí para ayudarnos.

“Desde el momento en que expresé mi interés en encabezar algún puesto de elección popular, soy suplente de la Diputada actual, y quise encabezar ahora una candidatura”, manifestó Cházaro Zamudio.

Señaló que, al manifestar sus deseos por una candidatura, le reprimieron laboralmente hasta el punto en que la despidieron del partido.

“Se me empezó a relegar, primeramente en el trabajo, siendo ella mi jefa, por así decirlo. Se me despidió de mi trabajo en el momento en que no hice, en un órgano independiente al laboral, lo que ella quiso”, afirmó.

“Esto no se trata ni siquiera de una venganza, o de un asunto meramente personal. Simplemente que creo importante pues que quede plasmado, que cualquiera que sufrimos violencia, podemos demandar”, expresó Itzel Cházaro.

Cházaro Zamudio es suplente de la única Diputada local del PAN, Giovanna Morachis Paperini, quien llegó al Congreso del Estado por representación proporcional.