$!Denuncian presuntas irregularidades en sindicato del Hospital Civil de Culiacán; exigen nuevas elecciones

Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán denunciaron que su dirigencia se mantiene en funciones sin legitimidad, al no haber convocado a elecciones para su renovación. En rueda de prensa, acusaron que Verónica Franco Aceves se ostenta como secretaria general sin contar, afirmaron, con facultades legales ni estatutarias. María Antonia, integrante del Sindicato, explicó que el proceso de renovación del comité ejecutivo debió realizarse el 17 de marzo, con toma de protesta este 25 de marzo, fecha en que además se conmemora el aniversario del sindicato.

Sin embargo, señaló que no se ha emitido ninguna convocatoria. “Denunciar públicamente un conjunto de irregularidades, maniobras y actos ilegales mediante los cuales se ha pretendido sostener una diligencia sindical sin legitimidad, en abierta violación a la ley y a los derechos de las y los trabajadores”, aseguró Antonia. Frente a un grupo de sindicalizados que la acompañaban sostuvo que esta omisión viola la democracia sindical, al impedir que la base trabajadora elija a su dirigencia mediante voto libre, directo y secreto. “Señalamos con toda la claridad que Verónica Franco Aceves se ostenta y acuda como secretaria general sin contar con facultades legales ni estatutarias, configurando una ocupación de funciones que atenta no solo contra la normatividad interna del sindicato, sino contra todos los principios constitucionales de libertad y democracia sindical”, sentenció. Indicaron que el periodo del actual comité ya concluyó y que, de acuerdo con los estatutos, la dirigencia debe renovarse cada cuatro años.

Aun así, acusaron que el mandato se ha prolongado sin sustento legal. Durante el posicionamiento, señalaron que han acudido a tribunales laborales y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para defender sus derechos. Recordaron que existe una resolución del 24 de junio de 2024 de la Junta de Conciliación y Arbitraje que, aseguraron, declaró la nulidad del proceso anterior. No obstante, explicaron que dicha resolución fue impugnada mediante un amparo, lo que ha prolongado el conflicto. De acuerdo con los trabajadores, el sindicato cuenta con 583 agremiados. Afirmaron que una parte importante está inconforme y busca un cambio en la dirigencia, aunque existe temor a posibles represalias.