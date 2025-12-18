Denuncian PRI y PAN en el Congreso de Sinaloa imposición y falta de diálogo en reforma de transparencia impulsada por el Ejecutivo

Como madruguete, violación a los derechos humanos y retroceso en transparencia calificaron diputados de oposición la reforma que desaparece al máximo organismo autónomo de transparencia en Sinaloa, la Comisión para el Acceso a la Información Pública.

La Diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, denunció desde tribuna que la reforma impulsada por el Ejecutivo estatal para desaparecer el órgano garante de transparencia en fue impuesta mediante un procedimiento acelerado, sin diálogo con la sociedad civil ni análisis previo, lo que, afirmó, representa un retroceso grave para el derecho de acceso a la información pública.

“La ley no puede aplicarse solo cuando conviene. Hoy lo que estamos viendo es un madruguete legislativo”, expresó durante la sesión del Congreso del Estado, al señalar que el dictamen fue presentado y aprobado sin anunciarse previamente y sin abrir espacios de discusión.

Gárate Valenzuela sostuvo que la Comisión de Transparencia había prometido mesas de trabajo, foros y diálogos con organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos interesados en el tema, compromisos que no se cumplieron.

“Se prometieron mesas de trabajo, diálogos y foros para mejorar esta propuesta, y nada de eso ocurrió”, afirmó.

La Diputada advirtió que la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública implica que la transparencia deje de ser un derecho exigible.

“La desaparición de la CEAIP lo que significa es que la transparencia deje de ser un derecho defendible y se convierta en un simple trámite controlado por los mismos a quienes se les pide que rindan cuentas”, señaló.

Indicó que con la reforma, cuando un ciudadano solicite información y la autoridad se niegue a entregarla, el árbitro que resuelva la inconformidad será el propio Gobierno.

“Cuando un ciudadano pide información y el Gobierno no quiera entregarla, el árbitro entre ese conflicto será el propio Gobierno. Eso es ser juez y parte”, dijo.

La legisladora subrayó que el derecho de acceso a la información no es una noción abstracta, sino una herramienta concreta para vigilar el uso de los recursos públicos.

“Es la diferencia entre saber y adivinar, entre exigir cuentas realmente y resignarnos a la versión oficial”, expresó, al señalar que permite a madres y familias verificar el destino de presupuestos escolares, programas de salud, becas y apoyos sociales.

Durante su posicionamiento, recordó que el acceso a la información pública es un derecho reconocido a nivel internacional y citó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de contar con autoridades imparciales e independientes.

Señaló que eliminar al órgano garante representa un retroceso en materia de transparencia y protección de datos personales.

“No nos pidan que comprendamos el argumento de la austeridad como si fuera un dogma que todo lo justifica”, expresó, al señalar que existen gastos documentados dentro del propio Gobierno estatal que contradicen ese principio.

“La mejora institucional no se hace con tijeras ciegas, se hace con diagnóstico, evaluación y participación”.

Jorge Antonio Gonzales Flores, Diputado del PAN en Sinaloa, acusó a Morena de trabajar contra los derechos humanos.

“Yo les pregunto, ¿por qué esconder contratos, costos y adjudicaciones a quienes dicen que tienen las manos completamente limpias? Cuando un gobierno no proporciona una información, no combate la corrupción, la encubre”, señaló.

Este jueves fue desaparecida la CEAIP por votación de Morena y sus aliados en el Congreso de Sinaloa, en atención a una iniciativa presentada por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La sesión para la desaparición de la Comisión se realizó en un horario adelantado de último momento.