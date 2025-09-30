Denuncian productores en Mocorito exclusiones arbitrarias y favoritismos en entrega de semillas

Productores temporaleros de Mocorito denunciaron irregularidades en la entrega de semillas de garbanzo, frijol y cártamo por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

De acuerdo con información oficial del Ayuntamiento, la entrega benefició a 318 familias de diferentes comunidades de Mocorito.

Sin embargo, algunos productores denunciaron que el acceso al apoyo se otorgó de manera arbitraria y que hubo favoritismos.

César Gastélum Arce, comisario del Ejido Rosa Morada, señaló que de más de 140 ejidatarios de su comunidad, solo cinco recibieron apoyo.

“Esperábamos que se nos cubriera en total porque todos nos merecemos el apoyo, la ayuda porque esta es una actividad que está muy castigada, al grado que prácticamente no nos es costeable trabajar y seguir en esta actividad pero lo hacemos porque a esto nos dedicamos, toda una vida dedicado a esto y tener que dejarla y emprender otra actividad se nos hace muy difícil”, expresó.

El comisario también acusó que en el padrón de beneficiarios se “cuelan” personas que no tienen tierras ni siembran, pero que reciben apoyos gracias a sus conexiones.

“Es frustrante saber que de por sí no generamos recursos para vivir de esto y los poquitos apoyos que nos llegan pues gran porcentaje se va en personas que no se dedican a esta actividad”, criticó.

Los campesinos denunciaron que este tipo de exclusiones los deja en una situación crítica, sobre todo en las zonas de temporal, donde aseguran que las cosechas ya no alcanzan ni para cubrir la canasta básica.

“El campo está liquidado y más en esta zona de temporal no sacamos ni para las tortillas, ya de plano estamos en las últimas, ya llevamos varios años que no la vemos llegar ”, expuso Gastélum Arce.

Los productores hicieron un llamado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería a revisar los criterios de selección y garantizar que los programas lleguen a quienes verdaderamente dependen de la actividad agrícola para sobrevivir.

“Ojalá que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto y nos apoyaran más”, concluyó.