“El laboratorio no funciona aquí. Toda la estructura que hicieron ahí nomás es fachada y aparte, por ejemplo, la manguera que va para el suero del suero que se le conecta la manguera no la tienen aquí, tienen que comprarla uno y sale en 310 pesos” denunció Amberto, padre de la menor.

Familiares de una menor de 5 años de edad que ingresó el domingo en la mañana por intoxicación, informó que la niña tuvo que ser trasladada a un laboratorio para que le realizaran un examen de toxicología ya que en el Pediátrico no lo realizan, dicho estudio tuvo un costo de mil 500 pesos, precio superior al promedio por ser fin de semana.

Este fin de semana dos pacientes del Hospital Pediátrico de Sinaloa tuvieron que ser trasladados a otros centros para que les realizaran estudios de laboratorio e imagenología que el nosocomio no les pudo otorgar, denunciaron padres de familia.

Un menor de 2 años de edad también tuvo que ser trasladado a otro centro para que le realizaran una tomografía, esto atemorizó a los familiares del niño ya que está en coma e intubado por la gravedad de sus lesiones por atropellamiento, las cuales lo mantienen en terapia intensiva.

“Imagínate el peligro que agarra una bacteria por la calle, o que llegue hasta chocar la ambulancia, o sea, ya tanto no va a ser lo que tiene sino el peligro que está corriendo”, criticó Alicia, familiar del niño.

“Se supone que es un hospital y acaban de hacer otro edificio moderno y todo, según para mejorar de los niños y en qué sentido se está mejorando si se están sacando con esa gravedad”, criticó.

Alicia recibió la misma explicación que Amberto, sobre porqué los niños tuvieron que ser trasladados para que les otorgaran un servicio que el Hospital no tiene.

“Porque no funcionan los laboratorios, que porque no hay las cosas para hacerlos, entonces realmente no sé si será verdad o será mentira pero el problema”, criticó.

No es la primera ocasión que familiares de pacientes atendidos en el Pediátrico denuncian mal servicio del hospital, ya que anteriormente un grupo de padres y madres de familia se manifestaron para demandar que haya abasto de medicamentos en el nosocomio.

Actualmente el nuevo edificio del Hospital Pediátrico de Sinaloa, el cual contempla 34 consultorios, tomógrafo, fluoroscopio, rayos X simple, así como dos salas de ultrasonido. Gabinetes de electrocardiografía y neurología; laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de investigación y banco de sangre, no está operando debido a la falta de equipamiento por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI que depende del Gobierno Federal.