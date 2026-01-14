$!Denuncian regidores de Eldorado ante el OIC presunto nepotismo y conflicto de intereses del Tesorero Municipal

Los regidores del Ayuntamiento de Eldorado, Jesús Alberto Camberos Castro y Antelma López Ramírez, presentaron este miércoles 14 de enero de 2026 una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control en contra del tesorero Municipal, Manuel Campas Duarte, por presuntas irregularidades graves que incluyen nepotismo, conflicto de intereses y usurpación de funciones.

Los ediles entregaron el documento al titular del OIC, solicitando una investigación profunda y la destitución del funcionario tras señalar una serie de anomalías detectadas desde el inicio de la administración en 2025.

“El tema está en que dentro de la Comisión de Hacienda hemos estado durante el 2025 señalando algunas irregularidades por parte del tesorero, no presenta la cuenta pública a la Comisión de Hacienda y le enviamos al tesorero oficios para que nos respondiera las observaciones que encontramos”, señaló Camberos Castro.

De acuerdo con la denuncia y las declaraciones del regidor Camberos Castro, integrante de la Comisión de Hacienda, el tesorero ha incurrido en conflicto de intereses al realizar compras para el Ayuntamiento en una refaccionaria de propiedad familiar, ‘Refaccionaria Campas’, presuntamente utilizando prestanombres y terceras personas para evadir el reglamento de la administración pública.

Asimismo, se acusó un esquema de nepotismo y tráfico de influencias, señalando que familiares directos del tesorero ocupan puestos directivos.