$!Denuncian regidores de Eldorado ante el OIC presunto nepotismo y conflicto de intereses del Tesorero Municipal

Los regidores del Ayuntamiento de Eldorado, Jesús Alberto Camberos Castro y Antelma López Ramírez, presentaron este miércoles 14 de enero de 2026 una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control en contra del tesorero Municipal, Manuel Campas Duarte, por presuntas irregularidades graves que incluyen nepotismo, conflicto de intereses y usurpación de funciones.
Los ediles entregaron el documento al titular del OIC, solicitando una investigación profunda y la destitución del funcionario tras señalar una serie de anomalías detectadas desde el inicio de la administración en 2025.
“El tema está en que dentro de la Comisión de Hacienda hemos estado durante el 2025 señalando algunas irregularidades por parte del tesorero, no presenta la cuenta pública a la Comisión de Hacienda y le enviamos al tesorero oficios para que nos respondiera las observaciones que encontramos”, señaló Camberos Castro.
De acuerdo con la denuncia y las declaraciones del regidor Camberos Castro, integrante de la Comisión de Hacienda, el tesorero ha incurrido en conflicto de intereses al realizar compras para el Ayuntamiento en una refaccionaria de propiedad familiar, ‘Refaccionaria Campas’, presuntamente utilizando prestanombres y terceras personas para evadir el reglamento de la administración pública.
Asimismo, se acusó un esquema de nepotismo y tráfico de influencias, señalando que familiares directos del tesorero ocupan puestos directivos.
“Otro punto que hicimos es el tema de nepotismo porque el concuño de él es el oficial mayor, la esposa de él es directora de Bienestar, el hijo está en otra área de agua potable y así sucesivamente”, compartió.
La denuncia también extiende señalamientos hacia la Síndica Procuradora por tener a familiares directos en la nómina municipal.
Camberos Castro destacó que el Tesorero ha ignorado repetidamente las solicitudes de la Comisión de Hacienda para transparentar los recursos públicos y durante el ejercicio 2025, el funcionario no presentó la cuenta pública para su revisión y omitió responder a diversos oficios con observaciones sobre el manejo financiero.
“Yo la primera y segunda sección de Cabildo lo señalé de que había violación al reglamento, pero con el argumento de ‘Vamos empezando, estamos aprendiendo’, pero no puedes aprender con recursos públicos aprende con tus recursos particulares”, comunicó.
La preocupación de los regidores aumenta ante la proyección presupuestal para el año 2026.
Según Camberos Castro, más del 90 por ciento del presupuesto municipal se destinará al gasto corriente, sueldos y prestaciones, lo que dejaría al Ayuntamiento sin margen de maniobra para obras prioritarias como drenaje, agua potable y energía eléctrica en las colonias y comisarías.
Además de las irregularidades financieras, la denuncia interpuesta ante el OIC señala el abuso y usurpación de funciones ya que el tesorero realiza directamente el pago de nómina, facultad que corresponde legalmente a la Subdirección de Recursos Humanos.
También se solicitó investigar a funcionarios que presuntamente no cumplen con sus jornadas laborales por desempeñar otros cargos en la Secretaría de Educación Pública o en el Instituto Tecnológico de Eldorado de manera simultánea.
Los regidores informaron que también se enviaron copias de esta denuncia a la Auditoría Superior del Estado y a la Comisión de Fiscalización del Congreso local para que actúen conforme a la ley de responsabilidades administrativas de Sinaloa.