$!Denuncian robo de buzón para libros en Palacio de Gobierno en Culiacán

Lo que inició para combatir los bajos índices de lectura en Sinaloa, hoy enfrenta un obstáculo en el corazón mismo del poder estatal para Pedro Velázquez, actor de teatro comunitario y promotor cultural, denunció la desaparición de un buzón de libros ubicado en el Palacio de Gobierno, el cual contenía donaciones de la ciudadanía.

Pedro Velázquez, conocido por su personaje de ‘El viejito y El Burrito’, relató que el pasado viernes constató que el buzón aún contenía libros, sin embargo, al regresar el lunes 2 de marzo, el depósito ya no estaba y al cuestionar a los vigilantes del recinto, la respuesta fue la burla y el desconocimiento.

“Le pregunto a los vigilantes y les da la pura risa, dicen que ellos no saben nada y nadie me da orientación”, compartió Pedro Velázquez.

Con casi una década dedicada al fomento de la lectura en voz alta, Velázquez ha logrado recolectar nueve mil libros bajo la premisa de ser del pueblo para el pueblo.

Su proyecto fue fortalecido mediante el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias del Instituto Sinaloense de Cultura, recibiendo recursos federales y estatales para la construcción de estos buzones, los primeros en su tipo en la historia de Culiacán.

El promotor señaló que estos depósitos, que portan logotipos oficiales, tienen como fin facilitar que la gente done ejemplares para ser distribuidos en comunidades alejadas.

“Sinaloa está muy bajo en lectura. Es vergonzoso, estamos muy bajos en lectura. Yo soy maestro y por eso me di esta tarea de ayudar un poquito a fomentar la lectura”, señaló.