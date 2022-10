$!Denuncian trabajadores de salud en Sinaloa que perderán antigüedad con basificación al IMSS-Bienestar

“Por ejemplo, esos trabajadores que normalizaron tienen arriba de 12 años, la mayoría, tienen de 10, 15, algunos más de 20, alguno que ya está llegando casi a los 30 años, a partir de este momento no se reconoce su antigüedad, por lo tanto el trabajador que se va, se va únicamente con lo que acumule en el Afore, todos esos años que debió haber acumulado en el Afore, no están reconocidos”.

Castro Montañez explicó que son cerca de mil 700 trabajadores en todo el estado que tienen más de siete años de antigüedad, la cual no será respetada al pasarlos al sistema IMSS-Bienestar porque les contar a partir de ese contrato.

El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, salió a atender a los manifestantes, quienes lo increparon sobre la basificación para el IMSS-Bienestar.

“El planteamiento que nos hacen es dar ese beneficio y creo que es algo bueno, el hecho de que nos digan van a venir a darnos una base federal, creo que es también es algo favorable. Creo que todos desearían esa base, vamos a esperar, si les conviene pueden decir que sí, si no les conviene pueden decir que no, pero yo les recomiendo que si les favorece hay que tomarlo”, les dijo.

Los manifestantes le cuestionaron si los empleados de contrato que no son normalizados pueden optar por quedarse en los Servicios de Salud de Sinaloa, y no aceptar irse al IMSS-Bienestar.

“Sí pueden optar, pero yo lo que les sugiero es que si ya tienen oportunidad de ser contratados en una base, hay que tomarla, porque al final de cuentas es un presupuesto que viene etiquetado. Entonces, sí les conviene, si el tabulador les favorece, adelante”, respondió González Galindo.

También le cuestionaron si les respetarían o no la antigüedad que ya tienen como trabajadores.

“La idea es no pisotearle los derechos para nada, y tratar de gestionar lo que les hace falta, obviamente, no es que no estemos haciendo nada, yo entiendo que les hace falta ciertas cosas y la idea es gestionarlo, pero el presupuesto se tiene que programar, el presupuesto para el próximo año, pero no es que no estemos haciendo nada para resolverlo”.

Este lunes la Secretaría de Salud estatal anunció a través de un comunicado de prensa que iniciaría la evaluación de personal para otorgar 300 bases de IMSS-Bienestar.

El mismo día el Gobernador anunció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Sinaloa este domingo para firmar otro contrato para la federalización de los Servicios de Salud públicos en la entidad.