$!Denuncian violaciones de derechos humanos por el Plan México en el norte de Sinaloa

Defensores del territorio denunciaron violaciones de derechos humanos en el norte de Sinaloa por megaproyectos del Plan México. Topolobampo, en Ahome, fue incluido dentro del grupo de 13 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, del Plan México, impulsado por el Gobierno Federal. Según el Gobierno de Sinaloa, este esquema representa una oportunidad para detonar el desarrollo económico en el norte del estado, pues atraería inversión productiva y generaría empleos. Sin embargo, el gobernador tradicional de la comunidad de Ohuira, Felipe Montaño Valenzuela, manifestó que al respaldar empresas productoras de amoníaco, metanol y gas en el puerto, están violando el artículo cuarto constitucional, que establece el derecho a la salud y un medio ambiente sano.







Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expuso que las fábricas pondrían en riesgo a poco más de 2 mil 500 personas, tan sólo en la comunidad a la pertenece, por dejar contaminantes químicos en la bahía, deforestación de manglares y pérdida de biodiversidad. Sin embargo, también están en riesgo los habitantes de Paredones, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos. “Mencionan un desarrollo, un progreso. Aquí no hay desarrollo, si hay desarrollo ¿para quién? Nosotros como pueblos originarios somos dueños de esos territorios, ancestralmente de esos espacios”. “Esas empresas y hablo de la planta de amoníaco GPO, esa empresa es un golpe existencial para las comunidades y pueblos originarios, es el desplazamiento, es la muerte de una lengua”. La bahía de Ohuira es un sitio Ramsar, es decir, clasificado por tener humedales representativos de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. Desde hace más de una década, familias de pescadores, prestadores de servicios y de los pueblos originarios han emprendido una lucha legal para evitar que la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente entre en funciones. Han interpuesto amparos; sin embargo, estos han favorecido a la empresa, por lo que la discusión ya se encuentra en las instancias internacionales. La empresa busca producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoníaco. En noviembre del 2021 fue anunciada una consulta popular para conocer el sentir de las comunidades Mayo-Yoremes de la zona sobre el proyecto; hoy por hoy, integrantes del Frente Sinaloense, que comprende a diversos colectivos, expusieron que las consultas fueron hechas a destiempo y con la compra de conciencias.



