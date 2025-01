Denuncias por despidos injustificados en Sinaloa no se han elevado pese a cierres de negocios por crisis de violencia

La Dirección de Trabajo y Previsión Social aseguró que en Sinaloa no se ha incrementado el promedio de denuncias mensuales por despidos injustificados pese a la crisis de violencia que ha obligado a cerrar negocios.

Marco Antonio Zazueta Zazueta indicó que una razón que podría justificar esta situación es que empleados y patrones llegan a buenos términos al concluir labores.

“Ahorita no hemos tenido aumento en los empleados que son despedidos injustificadamente, incluyendo el tema por el cual estamos pasando ahorita, el tema de la violencia.

“Se dice que se han cerrado muchos negocios, pero realmente no ha incrementado el número de personas que demanden el tema de un despido injustificado, pudiera ser que estén llegando a buenos términos con los patrones y por eso es que no se ha elevado el tema de la denuncia por este motivo”, dijo.

Señaló que en promedio registran 30 a 40 denuncias mensuales, siendo Culiacán el municipio que reporta cerca del 50 por ciento del total de las demandas.

A principios de octubre, Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, comunicó que desde el 9 de septiembre del 2024 a la fecha cerca de 80 negocios habían cerrado, de manera temporal o definitiva, derivado de la violencia que se registra en la ciudad.

A su vez, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Laura García Torróntegui, había informado que al menos había 24 negocios cerrados, de manera temporal o permanente; sin embargo, recientemente señaló que durante diciembre algunos volvieron a operar en la ciudad.

“Ese dato (de cuántos negocios han cerrado) no es tan relevante porque muchos cerraron temporalmente y los empezaron a operar ahora en diciembre, pero no sabemos si esos van a quedar vivos. Lo que sí te puedo decir es que hay más de 480 negocios operando en horario normal, no con las ventas normales, pero sí hay más de 480 dentro de los contextos que nosotros tenemos registrados”, mencionó la presidenta de Canirac.