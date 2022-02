$!Denuncias por violencia familiar incrementó un 280 por ciento del 2005 a la fecha, señala Guerra Ochoa

“Lamentablemente la violencia familiar ha venido a la alza, no solamente en Sinaloa, sino que en general en el País”, dijo.

Instalación del Consejo

Como parte de la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado en su artículo 6°, se integró el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar.

La secretaria de las Mujeres y Presidenta de este Consejo, María Teresa Guerra Ochoa indicó que este órgano busca la integración formal de cada una de las instancias que se involucran en la atención, prevención e impartición de justicia para que las familias sinaloenses vivan fuera de los círculos de violencia y a su vez garantizar una vida plena.

“Si no tenemos hogares sin violencia no tendremos paz, si los espacios sagrados que deben ser más seguros no se vive con paz social, desde temprana edad legitimarán la violencia y será reproducida. Ocuparnos de la violencia es nuestra prioridad, dialogar, ver qué podemos hacer desde cada una de nuestras instituciones”, indicó.