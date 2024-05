CULIACÁN._ Este 30 de mayo inició el periodo conocido como veda electoral, que comprende cuatro jornadas en las que los candidatos y partidos políticos no pueden pedir expresamente el voto a su favor, o en contra de partidos contrincantes.

El periodo de veda electoral abarca los días del 30 y 31 de mayo, así como el 1 de junio y el día de la jornada electoral el 2 de junio.

La normativa aplicable, existente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas de la Jornada Electoral, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer, por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales o cualquier tipo de propaganda gubernamental. Este lapso es conocido como periodo de reflexión.

“La única diferencia es que se acaban las campañas, ya no pueden haber llamados expresos al voto a favor ni en contra, menos de los candidatos y candidatas, no pueden haber reuniones públicas. Sin duda que los partidos y candidaturas harán reuniones privadas de planeación para la jornada electoral, seguramente sí, pero eso sería al interior de los partidos y su militancia, no con la ciudadanía”, informó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda.

“Lo que es normal es que al acabarse este bombardeo de anuncios de todas las manifestaciones políticas entra este periodo en donde la ciudadanía tiene este descanso de tres días para que pueda recordar todo lo que escuchó, las ofertas, las promesas, todo lo que escuchó en las campañas y pueda incidir de manera consciente el próximo domingo”.

En caso de que un partido político o candidato quebrante la normatividad del periodo de reflexión, esta falta será turnada al Tribunal Electoral para ser analizada en conjunto con los resultados electorales.

“Las denuncias que se presenten en estos días ya van a guardar para mandarlas al tribunal, para que junto con las impugnaciones de las elecciones se resuelvan juntas. Ya no habría sesiones, ya no habrían medidas cautelares, se van a documentar en el expediente junto con los resultados para que el tribunal resuelva”, señaló el titular del INE en Sinaloa.