Depende de tres senadores de la oposición detener la reforma al Poder Judicial, debido a que Morena los necesita para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, indicó la Senadora electa del PRI, Paloma Sánchez Ramos.

“Se supone que Morena los debería de estar buscando en la oposición, que es lo que hoy muy irresponsable hizo un medio de comunicación, que se me pone en esa lista, porque yo todas las veces que se me ha preguntado siempre lo he dicho, voy en contra de esta reforma”.

En Noticiero Noroeste, consideró que la reforma al Poder Judicial es inoperante, debido a que busca que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante el voto popular, sin que cuente con leyes secundarias y haya cambios en las fiscalías.

“Estás hablando de que serán unas elecciones de 40 mil cargos, en donde hay partes en el País donde te van a dar una boleta y vendrán muchísimos nombres dependiendo la zona... quién haga campaña no va a tener recursos para hacer campaña, no va a tener tiempo al aire, ¿cómo vas a hacer campaña? ¿qué vas a prometer?”.

Explicó que inclusive la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala ha dicho que no hay recursos públicos para realizar dicho proceso electoral y faltan por definir muchos puntos clave.

Llamó a los legisladores de la oposición a mantenerse firmes en contra de la reforma, que no vendan el voto y escuchen a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, de la aprobación de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y demás organismos en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Sánchez Ramos dijo esto implica que prevalecerá la corrupción.

A pesar de que la ciudadanía no sentirá los efectos de su eliminación de una manera inmediata, esta decisión viola el derecho de acceso a la información de la gente y elimina la división de Poderes, opinó.