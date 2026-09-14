Derechohabientes señalan falta de medicamentos especializados en el IMSS de Culiacán

La disponibilidad de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social genera opiniones distintas entre los derechohabientes en Culiacán.

Mientras algunas personas señalan dificultades para conseguir principalmente medicamentos especializados, otras aseguran que han tenido una buena experiencia y que sus tratamientos se les han entregado de manera oportuna.

De acuerdo con un sondeo realizado por Noroeste entre derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar Número 35, una de las principales inconformidades está relacionada con la falta de medicamentos especializados, particularmente aquellos utilizados para atender enfermedades que requieren tratamientos continuos.

Algunos usuarios señalaron que han tenido que acudir en diferentes ocasiones a las instalaciones del IMSS para intentar surtir sus recetas, pero al llegar se encuentran con que el medicamento que necesitan no está disponible.

Entre los casos mencionados se encuentran pacientes que requieren tratamiento para enfermedades como la diabetes, quienes refirieron que en ocasiones han tenido que esperar o regresar posteriormente para conocer si ya existe disponibilidad del medicamento.

“Desde el día 24 de agosto me lo recetaron, pero no me lo han surtido. Ella tiene autismo, lo compro cuando no hay”, expresó una ciudadana.

“A veces sí y en ocasiones no hay. Por ejemplo, tengo dos meses que no me dan para diabetes porque no hay. Yo no culpo a las personas que están atendiéndonos, sino el desabasto que hay, que ojalá que alguien tomara cartas en el asunto y se pusieran al corriente con los medicamentos”, señaló otra derechohabiente.

“Siempre hacen falta las principales, las más caras, y he batallado con el medicamento y aparte es el más caro. A mi esposo le hicieron falta todo el tratamiento completo para la diabetes”, expresó otra ciudadana.

Sin embargo, las opiniones no fueron únicamente negativas.

Durante el sondeo también hubo derechohabientes que reconocieron que su experiencia con el servicio y la entrega de medicamentos ha sido favorable, asegurando que han podido recibir sus tratamientos sin mayores complicaciones.

Esta percepción también se presentó entre pacientes del Hospital Regional Número 1 del IMSS, donde algunos derechohabientes señalaron tener una experiencia positiva incluso en tratamientos especializados.

Entre los testimonios se mencionaron casos de pacientes que reciben atención por enfermedades como la leucemia y que, pese a tratarse de tratamientos que requieren medicamentos específicos, indicaron que han recibido de manera adecuada lo que necesitan para continuar con su atención médica.

“Todo me ha ido muy bien, la verdad. Será porque no tengo enfermedades graves, pero son así ligeras, una gripa, pero de medicamento yo de batallar, la verdad, no”, expresó una derechohabiente.

“Pues muy bien, ahora sí hay medicamento que antes te costaba trabajo encontrarlo, hoy en día no batallas, todo bien. Es para mi niña que tiene leucemia y sí he tenido una buena atención”, expresó la ciudadana.

De esta manera, las opiniones recabadas muestran un panorama diverso entre los usuarios del IMSS en Culiacán: el 70 por ciento de los entrevistados señaló dificultades relacionadas con la disponibilidad de algunos medicamentos especializados y los tiempos de espera para obtenerlos, mientras que el resto consideró satisfactoria la atención y el abasto de sus tratamientos.