Derechos Humanos Sinaloa no vislumbra final de pugna del crimen organizado

Desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se vislumbra el final de la crisis de seguridad que azota al estado, derivado de una pugna del crimen organizado, lamentó el titular de la institución Óscar Loza Ochoa.

El funcionario señaló que casos como el asesinato de las niñas Alexa y Leidy podrían seguirse presentando en el estado, pues no hay elementos para confiar en la no repetición por parte de grupos armados o fuerzas de seguridad.

“El problema es que esto no tiene, al menos nosotros no vemos un horizonte cercano donde pueda terminar el problema violento y tampoco, a pesar del reclamo de la sociedad que con los niños no, tampoco vemos la garantía de no repetición de hechos como este”, dijo.

Alexa, de 7 años de edad, y Leidy, de 11 años de edad, murieron a causa de heridas de bala mientras se encontraban de visita con su familia en la comunidad La Cieneguilla en la zona rural de Badiraguato.

Las niñas murieron el 6 de mayo en medio de una balacera, que es investigada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Militar.

“Nosotros iniciamos, desde que conocimos del problema, iniciamos investigación de oficio, solicitamos información a la autoridad estatal y hemos enviado también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la queja para que vea lo que corresponda precisamente autoridades de carácter federal”, apuntó el titular de la CEDH.

En Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre de 2024 han sido asesinados 39 menores de edad.

“El dolor va mucho más allá de un problema de carácter familiar o escolar, son 39 niños y esto debe dolerle obviamente a toda la sociedad”, señaló el funcionario estatal.