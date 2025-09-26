$!Derriban lluvias barda en la Novena Zona Militar de Culiacán

La zona que se vio afectada se encuentra en la esquina de la avenida Ejército Nacional y la calle Jesús Urueta Gaxuma, justo donde está colocada una torre de vigilancia, donde personal militar se posiciona para observar desde las alturas.

CULIACÁN._ Tras las fuertes lluvias registradas al mediodía y tarde de este viernes en Culiacán, una parte de la barda perimetral de la Novena Zona Militar quedó derribada tras no soportar las intensas corrientes y cuerpos de agua que se formaron.

Gran parte de la barda, alrededor de 40 metros de la misma, quedó totalmente destruida luego de que una gran cantidad de agua se concentró desde dentro de la base militar, llegando a un punto en que al concreto le era imposible sostener tanto volumen.

En medio de la calle también quedaron regados concertinas de seguridad metálicas, aquellas que se colocan arriba del muro para evitar la invasión de posibles intrusos.

Por su parte, vecinos del sector indicaron que también sufrieron pérdidas materiales en sus domicilios debido a la lluvia, sin embargo, señalaron que no tiene relación con el derrumbe de la barda, además de que en el punto tampoco se vio afectado algún vehículo.