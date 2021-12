Desabasto de medicamentos en Sinaloa es del 60%, señala Secretario de Salud

Ante la problemática de desabasto de medicamentos que se vive en el país, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud de Sinaloa, reconoció que en la entidad el déficit que se tiene es del 60%.

“Me atrevo a decirlo, hay desabasto del medicamento en este momento”. “Lo que hay que hacer es que no se acostumbre a la gente a no recibir el medicamento porque hay mucha gente que no tiene dinero para comprar”.

Precisó que este desabasto corresponde medicamentos del cuadro básico; además, este problema está registrándose en todos los municipios de la entidad, ya que los fármacos se distribuyen en cantidades iguales.

Por lo anterior, el Secretario ya realizó un reporte de los medicamentos que se necesitan para el 2022 y acudirá el próximo martes al instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para garantizar que los centros de salud ya no registren desabasto.

Pese a que desconoce la cifra de los medicamentos, aseguró que con esta remesa se cubrirá toda la demanda que existe en el estado.

Para evitar ‘robos hormiga’ o cualquier otra irregularidad, la Secretaría de Salud certificará los procesos administrativos.

Cuén Ojeda se dijo confiado en que a principios de enero del próximo año comenzarán a mejorar los servicios de salud en Sinaloa, pues atenderán las necesidades del sector.