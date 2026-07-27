$!Desactivan agricultores bloqueo en la Calzada Aeropuerto en Culiacán; esperan reunión con funcionario federal este martes

Los agricultores que este lunes bloquearon la Calzada Aeropuerto, a la altura de las oficinas de la Sader, retiraron la manifestación tras acordar una reunión con un funcionario federal programada para este martes a las 12:00 horas. Los productores señalaron que confían en obtener una respuesta favorable a sus demandas por los pagos pendientes de apoyos al maíz.





Sin embargo, advirtieron que, de no haber avances en el encuentro, podrían radicalizar sus acciones y tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán. La protesta de este lunes comenzó con el cierre de la Calzada Aeropuerto, donde los manifestantes exigieron la liberación de los recursos federales comprometidos para los productores sinaloenses.



