$!Desairan diputados de Morena y PAS reunión con empresarios locales

CULIACÁN._ Diputados del PAS Y Morena, integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Sinaloa desairaron una reunión de trabajo con empresarios y emprendedores locales.

La reunión estaba pactada a las 11:00 horas de este lunes en el salón Constituyentes del Palacio Legislativo para abordar el tema de la situación económica del estado a cargo de los economistas Jorge Rafael Figueroa y César Valenzuela.

El legislador de Morena y secretario de la comisión, César Ismael Guerrero Alarcón realizó el pase de lista, necesaria para sesionar válidamente en el órgano legislativo, sin embargo no se tuvo quórum debido que no asistió ni la legisladora pasista, Angélica Díaz Quiñónez, ni de los morenistas Carlos de Jesús Escobar Sánchez y Serapio Vargas Ramírez, Guerrero Alarcón anunció que no se podría llevar a cabo la reunión de trabajo al no haber quórum y señaló al departamento de vinculación que no podía continuar transmitiendo la sesión en vivo.