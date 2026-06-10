$!Desaparecen dos adolescentes en Navolato; solicitan apoyo para localizarlas

NAVOLATO._ Dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Navolato, por lo que familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

Se trata de Key Guadalupe Félix Espinoza, de 13 años de edad y originaria de la comunidad de Las Aguamitas, así como de Itzel Analí González Mata. De acuerdo con las publicaciones difundidas en redes sociales, ambas fueron vistas por última vez el pasado 9 de junio.

En el caso de Key Guadalupe, la ficha de búsqueda señala que podría encontrarse en Las Aguamitas, Altata, Navolato o sus alrededores. Mientras tanto, familiares de Itzel Analí indicaron que no tienen información sobre su paradero desde la misma fecha.