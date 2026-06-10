$!Desaparecen dos adolescentes en Navolato; solicitan apoyo para localizarlas

NAVOLATO._ Dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Navolato, por lo que familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.
Se trata de Key Guadalupe Félix Espinoza, de 13 años de edad y originaria de la comunidad de Las Aguamitas, así como de Itzel Analí González Mata. De acuerdo con las publicaciones difundidas en redes sociales, ambas fueron vistas por última vez el pasado 9 de junio.
En el caso de Key Guadalupe, la ficha de búsqueda señala que podría encontrarse en Las Aguamitas, Altata, Navolato o sus alrededores. Mientras tanto, familiares de Itzel Analí indicaron que no tienen información sobre su paradero desde la misma fecha.
Las publicaciones refieren que las jóvenes habrían sido vistas juntas antes de su desaparición, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que se les perdió el rastro.
Familiares hicieron un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a localizarlas, se comuniquen de inmediato al número de emergencias 911 o al teléfono 672 120 6597.
Asimismo, pidieron compartir las fichas de búsqueda para ampliar su difusión y contribuir a su pronta localización.