Desaparecer en la ola de violencia: Joel Antonio salió al día siguiente del inicio de la crisis de seguridad y ya no volvió

Joel Antonio tiene 26 años, salió una tarde y no volvió a su casa. Vive con su mamá, que ahora lo busca entre la tierra pues sospecha que fue asesinado.

Desapareció el 10 de septiembre de 2024, un día después de que comenzó una crisis de seguridad histórica para Sinaloa que no ha parado desde entonces.

El joven salió a verse con un amigo, con la intención de buscar trabajo después de estar meses bajo tratamiento por depresión y ansiedad.

“Pues al no llegar a casa. Él salía nada más un ratito de casa, pero llegó la noche y ya no regresó. Ya se me hizo raro, y no llegó a dormir, me fui rápido a poner una denuncia en la Fiscalía. Ya no supe de él”, comparte su mamá.

Joel Antonio Alapizco vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, playera negra con recuadro enfrente con las iniciales “C H” en color rojo. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la cabeza de 8 centímetros.