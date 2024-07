CULIACÁN._ Tras decisión del Juez de postergar por tres meses audiencia de universitarios, la fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez desaprobó la decisión ya que, dijo, había condiciones para llevarse a cabo.

El pasado jueves 4 de julio se intentó celebrar la audiencia del cuadernillo en libertad 66/2024 contra ex integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa por presunto delito de desempeño irregular de la función pública y de Jesús Madueña Molina por el supuesto delito de ejercicio indebido de la función pública.

Esta carpeta fue judicializada en enero y hasta ahora no se ha formulado imputación.

Durante la audiencia y pese a la insistencia de funcionarios universitarios y sus defensores de llevarla a cabo, el Juez Carlos Alberto Herrera decidió postergarla hasta septiembre, tras escuchar a Madueña Molina, aparentemente enfermo y por la inasistencia de Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes y Suministros de la UAS, quién de acuerdo a los defensores se hallaba dispuesto a comparecer por videoconferencia.

“Lo que pasa es que el Juez, yo ignoro porque arrojó esa actitud, no la comparto desde luego pero fue una decisión que él tomó. Dijo que consideraba que no había condiciones, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Fiscalía sí había condiciones para que se llevara a cabo la audiencia”, señaló.

En ese sentido reiteró que Fiscalía no tiene ubicado a Cuén Díaz, por lo que suponen estaría evadiendo orden de aprehensión en su contra.

En la audiencia inicial diferida del 6 de junio contra Cuén Díaz por la causa de presuntas negociaciones ilícitas en cuadernillo 1098/2023 y tras su inasistencia, la Jueza Graciela Peraza ordenó hacer uso de la fuerza pública de ausentarse nuevamente.

Ante esto, Cuén Díaz promovió un amparo a un Juez federal que le fue concedido con la condición de que compareciera en la audiencia, en máximo, tres días después de emitida la resolución.

Pese a ello, Héctor Cuén Díaz continuó ausentándose alegando problemas de salud derivado de un padecimiento en la rodilla, pero dispuesto a comparecer vía zoom, opción que, de acuerdo a los fiscales y el Juez, no se hallaba en el amparo.

Tras la negativa de comparecer en tribunales, una Jueza federal le revocó a Héctor Melesio Cuén Díaz su amparo contra la orden de aprehensión y el jueves 27 de junio, la Fiscal confirmó la solicitud y obtención de la orden de aprehensión contra Cuén Díaz por su insistencia de negarse a acudir a la audiencia en la que se le acusará de negociaciones ilícitas.

“No ha sido localizado, no se puede ejecutar la orden todavía, la tenemos vigente pero no se ha podido ejecutar. No lo encontramos en ninguna parte.”

“Está evadido porque todavía no lo hemos podido hacer comparecer ante el Juez entonces si se considera evadido de la acción de la justicia.”

“Están haciendo la investigación correspondiente (para hallarlo).”