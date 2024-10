$!Desarme de policías en Culiacán pudo ser mecanismo de autoprotección, plantea Tere Guerra

El desarme a la Policía Municipal de Culiacán pudo tratarse de una medida de autoprotección para salvaguardar a los efectivos de la corporación, planteó la Diputada local, María Teresa Guerra Ochoa.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, señaló que en antecedentes como la ola de violencia registrada en Sinaloa entre 2008 y 2010, no hubo elementos asesinados, situación que ya se presentó este 2024, tras una agresión a policías municipales de Navolato.

“Fue de alguna manera, no sé hasta donde pudo haber sido hasta un mecanismo de autoprotección el tema del desarme. ¿Por qué? Porque podía haber dudas de algunos “oye, este podría tener cierto nivel de vínculos y eso”. Si se fijan, en cuanto veamos qué pasó en 2010, en 2008, ¿cuántos policías fueron abatidos?”, dijo.

Indicó que, de haber sido por ese motivo, no puede tomarse como una solución a la crisis de seguridad, pero que tampoco deben regresar a los elementos con sus armas, sino que tienen que reforzar a las corporaciones en todos los aspectos.

“No digo que por eso se tomó la medida, pero al final estoy advirtiendo yo que esto ha servido para que no repitamos lo que ya se vivió. Creo que no es la solución, no deja de ser más que una medida temporal, si son policías tienen que tener armas, pero no solamente deberían de tener armas, tenemos que tratar de fortalecer las corporaciones, fortalecer el trabajo preventivo significa también tener más insumos, más y mejores insumos