Desarrolla científica sinaloense cementos con menor impacto ambiental

La investigadora Rubí Morales López desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cementos híbridos alcalinos que buscan reducir significativamente las emisiones contaminantes de la industria de la construcción, uno de los sectores con mayor impacto ambiental a nivel global.

Su trabajo propone sustituir parcialmente el cemento tradicional, responsable de altos niveles de consumo energético y emisiones de dióxido de carbono, mediante el uso de materiales alternativos procesados a menor temperatura.

“Yo he estado trabajando con los cementos híbridos alcalinos desde mi maestría, que fue mi proyecto de investigación y con estos cementos se busca una sustitución de hasta un 70 por ciento del cemento Portland ordinario, o sea, del clinker. Esto para poder combatir el gran impacto ambiental que genera el cemento tradicional”, explicó.