Desarrolla científica sinaloense cementos con menor impacto ambiental

La investigadora Rubí Morales López desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cementos híbridos alcalinos que buscan reducir significativamente las emisiones contaminantes de la industria de la construcción, uno de los sectores con mayor impacto ambiental a nivel global.
Su trabajo propone sustituir parcialmente el cemento tradicional, responsable de altos niveles de consumo energético y emisiones de dióxido de carbono, mediante el uso de materiales alternativos procesados a menor temperatura.
“Yo he estado trabajando con los cementos híbridos alcalinos desde mi maestría, que fue mi proyecto de investigación y con estos cementos se busca una sustitución de hasta un 70 por ciento del cemento Portland ordinario, o sea, del clinker. Esto para poder combatir el gran impacto ambiental que genera el cemento tradicional”, explicó.
El clinker, componente principal del cemento convencional, requiere temperaturas de hasta mil 500 grados centígrados para su producción, lo que implica un elevado consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero.
En contraste, la propuesta de Morales López utiliza materiales como el metacaolín, que se obtiene de arcillas procesadas a temperaturas considerablemente menores, lo que reduce tanto el consumo de energía como las emisiones asociadas.
“Comparándolo, las temperaturas disminuyen, son menores y los tiempos también”, detalló. La científica sinaloense es maestra en Ingeniería en la Construcción y actualmente estudia el Doctorado en Ingeniería en la Construcción en la Facultad de Ingeniería de la UAS.
Por sus hallazgos, fue galardonada en 2025 con el Premio Eustaquio Buelna a la Mejor Tesis de Posgrado en la modalidad de Maestría, que otorga la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, CONFÍE.
La investigación de Morales López también incorpora materiales disponibles en Sinaloa, como la zeolita, un mineral que ha mostrado beneficios en el desempeño del cemento.
Este enfoque permite no solo mejorar propiedades técnicas, sino también aprovechar recursos regionales en el desarrollo de materiales más sostenibles.
“Actualmente en la etapa que estamos es de investigación. Se están agregando estas pruebas de durabilidad de los cementos híbridos comparándolos con los tradicionales, siempre teniendo esta comparación de los tradicionales con los híbridos”, reiteró.
El objetivo es generar evidencia suficiente para avanzar hacia una posible aplicación en la industria de la construcción.