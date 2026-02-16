$!Desarrolla investigador de la UAS bloques de suelo y cemento para sustituir al ladrillo convencional

Explicó que su proyecto, titulado “Evaluación integral de bloques de suelo-cemento como material para la construcción”, surgió de una inquietud personal previa a su formación académica, orientada a encontrar materiales autóctonos de la región que fueran viables, accesibles y de bajo impacto ambiental.

Luis Alfonso Gurrola Camero, estudiantes de doctorado del programa en Ingeniería de la Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dio a conocer el desarrollo de su proyecto de investigación, que propone una alternativa innovadora al uso del ladrillo convencional mediante la evaluación integral de bloques de suelo-cemento como material constructivo.

Señaló que, si bien inicialmente consideró otras opciones, las condiciones técnicas y la infraestructura disponibles lo llevaron a enfocar su estudio en la arcilla, un recurso abundante en la región.

Detalló que el bloque de suelo-cemento se elabora a partir de una técnica de estabilización comúnmente utilizada en el mejoramiento de suelos. Esta consiste en adicionar un porcentaje controlado de cemento a la arcilla.

“Este procedimiento permite corregir problemas naturales del suelo, como la expansión y la retracción durante el secado, mejorando significativamente sus propiedades mecánicas y estructurales”, afirmó.

Sostuvo que se han realizado pruebas de resistencia a la compresión cuyos resultados demostraron que el bloque de suelo-cemento es viable para su uso como elemento envolvente en edificaciones.

También se evaluaron sus propiedades térmicas y acústicas, comparándolas con las de los ladrillos tradicionales utilizados en la región, y se encontró un mejor desempeño en el material propuesto.

“Mediante simulaciones de desempeño energético realizadas con software especializado, se determinó que el uso de bloques de suelo-cemento puede generar un ahorro de hasta un 25 por ciento en el consumo energético destinado a climatización artificial en viviendas”, reveló.