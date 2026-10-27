$!Desarrolla UAS observatorio geofísico propio; registra sismos, eclipses y tormentas solares

Con el desarrollo de tecnología propia y sistemas automatizados de monitoreo, la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma de Sinaloa consolidó un observatorio geofísico para medir variables meteorológicas y geomagnéticas de manera continua. El proyecto de investigación, liderado por Jesús Roberto Millán Almaraz, investigador de la División de Físico-Matemáticas, busca otorgar autonomía científica a la institución en la recolección de datos sobre el clima terrestre y espacial, reduciendo la dependencia de agencias internacionales.





De acuerdo con el especialista, las mediciones se realizan mediante sensores de alta precisión instalados en la unidad académica para evaluar las fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra y registrar variables meteorológicas. Esta información resulta clave para anticipar e identificar afectaciones en sistemas de telecomunicaciones provocadas por fenómenos como las tormentas solares. La integración de sistemas automatizados que operan las 24 horas del día ha permitido generar bases de datos permanentes y documentar diversos eventos de relevancia en la región.





Entre los registros obtenidos por la instrumentación universitaria destacan los datos del reciente sismo en el municipio de Guasave, la medición de anomalías durante el eclipse total de Sol en Mazatlán y la actividad observada durante las tormentas geoelectromagnéticas ocurridas en mayo de 2024. Millán Almaraz señaló que parte de los resultados derivados de esta línea de investigación ya han sido publicados en revistas científicas indexadas a nivel internacional, mientras que otros estudios se encuentran en proceso de revisión editorial.



