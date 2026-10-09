Desarrollan investigadoras de la UAS, CIAD y LANIIA el estudio pionero ‘NutriBiota’ para combatir la inflamación metabólica y la obesidad en la población local

Con el objetivo de desarrollar alternativas científicas para el tratamiento de enfermedades metabólicas, investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en colaboración con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Culiacán y el Laboratorio Nacional de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Forestal (LANIIA), llevan a cabo el estudio pionero denominado NutriBiota.

La investigación, dirigida por la Dra. Marcela de Jesús Vergara Jiménez, busca caracterizar la microbiota intestinal en la población local para comprender cómo la desproporción de bacterias en el sistema digestivo se relaciona con la inflamación crónica de bajo grado, un proceso silencioso y asintomático que desencadena alteraciones en el metabolismo.

La doctoranda en Ciencias de la Nutrición, Sthefhany Noemí Rodríguez Arellano, explicó que el estudio combina la nutrición, la microbiología y la bioinformática mediante la secuenciación de muestras fisiológicas. Asimismo, surge a partir de la necesidad de nuevos tratamientos dietéticos o biotecnológicos enfocados en la modulación de la microbiota intestinal de personas con obesidad.

Al respecto, detalló: “Estos tratamientos nos van a ayudar a recuperar el equilibrio entre los microorganismos que residen en nuestro intestino para mejorar el estado metabólico de los pacientes y disminuir la inflamación crónica de bajo grado”.

Además, agregó que se busca identificar las bacterias que están directamente vinculadas con la inflamación metabólica. “Conocer la composición microbiótica específica de la región permitirá diseñar moduladores y estrategias alimentarias que restauren el equilibrio intestinal y mejoren la salud metabólica de los pacientes”, destacó Rodríguez Arellano.

Por su parte, la investigadora y estudiante de posgrado Natalia Saraí Martínez Vázquez, encargada del protocolo clínico, puntualizó que el estudio analiza la relación entre los patrones de alimentación y la liberación de lipopolisacáridos e interleucinas (como TNF-alfa e IL-6) en la sangre, moléculas indicadoras de inflamación sistémica.

El equipo de investigación informó que el grupo de estudio correspondiente a personas con normopeso ya alcanzó su cupo límite; sin embargo, aún se requiere reclutar participantes para el grupo con obesidad.

Beneficios para los participantes:

Las personas seleccionadas recibirán sin costo:

●Evaluación nutricional personalizada y consulta clínica en dos fases.

●Análisis especializado de composición corporal.

●Estudio detallado de la microbiota intestinal y marcadores de inflamación.

●Recomendaciones nutricionales específicas basadas en sus resultados individuales.

Requisitos de participación:

●Mujeres y hombres de 18 a 55 años.

●Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor a 30 (obesidad).

●No presentar enfermedades metabólicas diagnosticadas (como diabetes o hipertensión).

●No haber consumido antibióticos, probióticos o prebióticos en los últimos tres meses.

●No estar en periodo de embarazo ni lactancia.

Las evaluaciones clínicas se llevan a cabo en el Laboratorio 1 de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS. La fase de reclutamiento estará disponible durante el periodo actual o hasta completar la muestra requerida.

Para verificar si cumplen con los criterios de participación e inscribirse, las personas interesadas pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 6671 98 69 82, así como solicitar información a través de los canales oficiales de la Facultad.